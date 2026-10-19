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前全明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）今年休賽季加盟沙加緬度國王隊，原本力圖在克服背傷後上演東山再起的浴火重生戲碼，未料在例行賽即將開打之際卻傳出最毀滅性的打擊。ESPN權威名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，西蒙斯在球隊訓練中遭遇阿基里斯腱斷裂重傷，新賽季將全面報銷。就在受傷前幾天，西蒙斯才在紀錄片專訪中激動高喊「我做到了，我回來了」，如今對比這場飛來橫禍，讓無數球迷為之心碎。現年30歲的西蒙斯在今年季前熱身賽繳出回春身手，原本已被國王隊教練團規劃在新賽季擔綱先發重責，各界也高度期待他能重現入選全明星賽與年度防守第一隊的頂級身手。日前談到外界對他球技的質疑時，西蒙斯還充滿自信地表示：「我的觀點始終如一：只要我是健康的，那就根本沒有什麼好爭論的。」然而，殘酷的傷病魔咒卻在開季前夕再度找上門。查拉尼亞發文指出：「消息人士透露，國王隊後衛西蒙斯在週日的訓練中疑似遭遇阿基里斯腱撕裂。在經歷了狀態煥然一新的訓練營與令人驚艷的熱身賽發揮後，這預計將是一次導致他整季報銷的重大打擊。」而後續核磁共振檢查也確認他確實是阿基里斯腱撕裂，賽季報銷。更令人鼻酸的是，講述西蒙斯生涯心路歷程的ESPN個人紀錄片《成為班》（Being Ben）才剛在18日正式首播。資深體育記者史皮爾斯（Marc J. Spears）在得知重傷消息後沉痛透露，本週稍早與西蒙斯對話時，對方眼裡滿是對重返最高殿堂的純粹喜悅與驕傲。史皮爾斯回憶，西蒙斯當時難掩激動地對他說：「兄弟，我做到了，我真的重返NBA了！（I did it, man. I'm back.）」作為2016年選秀狀元與年度最佳新秀，西蒙斯生涯前四個賽季在76人繳出場均15.9分、8.1籃板、7.7助攻的全能數據，但隨後接連面臨心理壓力、嚴重背傷以及在布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）、洛杉磯快艇隊（LA Clippers）的輾轉顛沛。在沉潛休養一整年後，他付出超乎常人的努力才重獲NBA合約並找回賽場身手，沒想到才剛向世界宣告「我回來了」，隨即就倒在阿基里斯腱斷裂的殘酷命運之下，也讓這句滿懷欣喜的感言成了今年開季前最讓人痛心的悲情註腳。