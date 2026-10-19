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連勝文大讚蔣萬安AI布局 稱產業鏈能帶動就業

批沈伯洋「講話沒人聽得懂」 酸是不是旁邊有人抽大麻？

國民黨台北市議員林杏兒昨（18）日成立競選總部，台北市長蔣萬安、前國民黨副主席連勝文現身站台。連勝文致詞時將砲火對準民進黨台北市長參選人沈伯洋，針對沈日前質疑台北科技廊帶「到底要串連什麼？」並抨擊矽谷是「舊思維」的說法，還語帶嘲諷表示，「他講話我們都聽不懂，可能旁邊有人在抽大麻，所以影響到沈伯洋的思考跟回答」，並反問「這樣還要大麻合法化？」連勝文昨表示，AI已是無法阻擋的全球趨勢，甚至開始對職場造成實質衝擊，未來可能有更多工作遭到取代，因此政府必須思考如何創造新的就業機會。他並稱讚蔣萬安重視科技教育與產業布局，認為將AI相關產業鏈引進台北，不只是在談科技本身，產業聚落周邊還會帶動食、衣、住、行等需求，進一步創造商機與工作機會，這才是面對AI浪潮時應該思考的方向。連勝文說，蔣萬安提出相關構想，就是在思考「多少行業可能被取代？工作機會在哪裡？」而不是只用簡單方式看待產業聚落。連勝文接著將矛頭轉向沈伯洋，批評他對科技產業聚落的看法過於簡略，沒有看清背後可能帶來的經濟機會。連勝文諷刺表示，「他講話我們都聽不懂，可能旁邊有人在抽大麻，所以影響到沈伯洋的思考跟回答」，接著又反問：「這樣還要大麻合法化？」