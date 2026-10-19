薔琵颱風路徑向西朝台灣逼近，中心不排除有登陸可能。根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵颱風侵台關鍵在於太平洋高壓減弱，目前評估路徑有3種，其一是高壓減弱少靠近北部、二是高壓減弱明顯遠離台灣、三是高壓偏強朝東南部靠近。目前預估，周五、光復節連假首日周六（23、24日）將是風雨最劇烈時刻，屆時北部、東半部需留意強降雨發生，建議民眾提早做好準備。
薔琵颱風將達2次巔峰！路徑穩定向西「侵台有3路徑」
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵颱風受到乾空氣捲入及眼牆置換影響，強度暫時稍微減弱，預估今（19日）下半天起眼牆置換結束後，環境逐漸好轉，將再度增強達到第2次巔峰，但接近台灣時，又隨著環境轉差逐漸減弱。
針對薔琵颱風路徑，台灣颱風論壇分析，薔琵未來幾天將持續朝西北西方向穩定移動，並在周四、周五（22日、23日）來到台灣東南方時，太平洋高壓減弱，導致颱風移速放慢、偏北份量增加，至於在哪裡轉、轉多少，仍有很大分歧，目前路徑主要有3種可能，並取決高壓減弱狀況而定。
根據台灣颱風論壇照片可見，第一種路徑是「高壓減弱少」，颱風將靠近東北部地區；第二種路徑是「高壓減弱明顯」，薔琵則明顯偏北走遠離台灣；第三種路徑則是「高壓偏強」，薔琵颱風將逼近東南部地區。
薔琵颱風周五、周六最靠近！不排除登陸：北部風雨紫爆
台灣颱風論壇強調，倘若薔琵颱風會影響台灣天氣，周五、周六（23、24日）則是最顯著時刻。若颱風離台灣非常靠近，甚至登陸台灣陸地，屆時全台各地都會有強風大雨，儘管從東方外海北上經過，北部、東半部仍須留意持續性強降雨，中部、南部風雨則要看實際路徑而定。
最後，台灣颱風論壇提醒民眾，明（20）日起東半部沿海留意長浪，光復連假也應避免山區及海上活動，其餘戶外行程也請預先準備備案，提前做好防颱準備。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵颱風受到乾空氣捲入及眼牆置換影響，強度暫時稍微減弱，預估今（19日）下半天起眼牆置換結束後，環境逐漸好轉，將再度增強達到第2次巔峰，但接近台灣時，又隨著環境轉差逐漸減弱。
根據台灣颱風論壇照片可見，第一種路徑是「高壓減弱少」，颱風將靠近東北部地區；第二種路徑是「高壓減弱明顯」，薔琵則明顯偏北走遠離台灣；第三種路徑則是「高壓偏強」，薔琵颱風將逼近東南部地區。
台灣颱風論壇強調，倘若薔琵颱風會影響台灣天氣，周五、周六（23、24日）則是最顯著時刻。若颱風離台灣非常靠近，甚至登陸台灣陸地，屆時全台各地都會有強風大雨，儘管從東方外海北上經過，北部、東半部仍須留意持續性強降雨，中部、南部風雨則要看實際路徑而定。
最後，台灣颱風論壇提醒民眾，明（20）日起東半部沿海留意長浪，光復連假也應避免山區及海上活動，其餘戶外行程也請預先準備備案，提前做好防颱準備。