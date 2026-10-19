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車掃經過五分埔老家 沈伯洋興奮喊「這裡是我家耶」

人群中秒認健身教練 沈伯洋驚喊「欸！我健身教練」

主辦方稱民權公園破2萬人 YT最高7.6萬人同時觀看

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（18）日舉辦第二場「台北大洋流」車掃，前進松山、信義區，並特別行經自己成長、家族淵源深厚的五分埔。而在車掃過程中也有許多逗趣插曲被民眾捕捉到，包括沈伯洋在人群中一眼認出自己的健身教練，當場驚呼「欸！欸！我健身教練！」，以及看到老家時興奮大喊「這裡是我家耶！」沒想到宣傳車卻沒有因此放慢，沈伯洋隨即一臉納悶問幕僚：「我家怎麼沒有慢下來？我家要慢下來」，幕僚則笑回「回去要檢討了」。沈伯洋第二場「台北大洋流」車掃昨選在松山、信義區登場，並從他的老家五分埔出發。相較首場中山、大同車掃出現大批支持者騎車跟隨，這次團隊為避免交通壅塞及維護公共安全，事前宣布不開放支持者跟車，也不施放鞭炮，改採線上認養沿途路段的方式替車隊加油。雖然少了跟車隊伍，沿途仍有不少支持者揮旗、吶喊。車隊行經沈伯洋五分埔老家時，他更一眼認出位置，立即開心喊道：「這裡是我家耶！」沒想到下一秒，車子卻繼續往前開，沈伯洋隨即疑惑問幕僚：「啊怎麼沒有慢下來？我家怎麼沒有慢下來？我家要慢下來！」一名幕僚趕緊回應：「我有跟他講啊！」疑似表示已事先提醒司機；另一名幕僚則笑稱：「回去要檢討了。」另外，沈伯洋一路站在車上向兩側支持者揮手致意，途中在人群中突然認出自己的健身教練，當場驚呼：「欸！欸！我健身教練！」這一舉也讓民眾留言笑稱「原來他真的有在認真看沿路的人」、「藏在人群裡也被認出來」等。而車掃最後抵達民權公園舉行開講，主辦單位也於晚間7時許宣布，現場人數突破2萬人，另稱約有3萬人參與沿線車掃行動；到了9時許，團隊也宣布現場有超過3萬人。沈伯洋官方YouTube直播同時在線觀看人數則一度突破7萬6000人。團隊也表示，活動開始前已有超過1.6萬人透過線上方式認養沿途路段，到場替車隊加油。