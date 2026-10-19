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味全龍18日在台灣大賽第2戰以3比1擊敗中信兄弟，取得系列賽2勝0敗領先，賽後再傳喜訊。外野手郭天信與另一半透過社群平台分享超音波照片，宣布家中即將迎來第二個寶寶，預計2027年出生，讓龍隊的連勝之夜更加喜氣。郭天信與另一半在Instagram共同發布超音波照片，一家三口將手放在照片旁，並分別標示2000年、2024年及2027年，象徵家庭即將增添新成員。兩人在貼文中寫道：「我們的小家庭，有新的期待了。一份藏在心裡的幸福，一個正在慢慢長大的小生命，2027期待與你相見。」最後還幽默表示：「也許是肉肉整天在唱跳格，所以要變格了。」郭天信曾在2024年4月15日宣布迎接第一個寶寶，當時以「郭包肉」作為孩子的可愛暱稱，並感謝寶寶選擇他們成為父母。如今相隔約兩年半再度報喜，郭天信也將正式升格為二寶爸。除了家庭即將迎接新生命，郭天信在球場上也展現學長風範。第5局曾聖安處理宋晟睿的右外野安打時出現失誤，讓中信兄弟取得推進機會，並在該局率先攻下分數。當下郭天信主動安撫曾聖安，提醒這名20歲小將不要讓一次失誤影響後續表現，也鼓勵他珍惜年輕時便能參與台灣大賽的難得經驗，盡快把注意力拉回比賽。曾聖安隨即在5局下完成自我救贖，面對中信兄弟先發投手菲力士（Félix Doubront）轟出逆轉3分砲，一棒將比數改寫為3：1，也成為味全龍拿下系列賽第2勝的最大功臣。郭天信在本屆台灣大賽首戰4打數敲出1支安打，第2戰雖然1打數沒有安打，卻耐心選到3次四壞球保送，多次站上壘包替隊友製造攻勢。談到前兩戰台北大巨蛋的應援聲浪，郭天信笑稱自己的耳朵都被震得發痛，也感謝龍迷連續兩天進場支持。他期待系列賽20、21日轉換為中信兄弟主場後，味全球迷仍能坐滿台北大巨蛋外野看台，繼續替龍隊加油。味全龍目前在7戰4勝制的台灣大賽取得2勝0敗優勢，距離隊史下一座總冠軍還差兩勝。郭天信除了要協助球隊繼續向前，也帶著即將再度當爸爸的喜悅迎接後續賽事。