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川普暫緩對俄新制裁 澤倫斯基憂助長普丁侵略

美財長拒答烏克蘭是否為盟友 強調戰爭須靠談判結束

烏克蘭出動逾千架無人機 俄國聖彼得堡油庫陷火海

▲在美烏關係緊張之際，俄烏雙方軍事衝突仍持續升級。（圖／美聯社／達志影像）

能源停火協議疑破局 澤倫斯基控俄一週發動76次攻擊

美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）關係再度緊繃。川普近日宣布暫緩實施對俄羅斯的新一輪制裁，並批評烏克蘭攻擊俄國能源設施，不利於和平談判。澤倫斯基則警告，美國若持續向俄羅斯讓步，恐怕犯下「歷史性錯誤」，甚至危及烏克蘭抵抗俄軍的能力。他也證實，美國曾短暫中斷向烏克蘭提供關鍵軍事情報，目前雖已恢復合作，但雙方歧見仍持續擴大。綜合路透社、美聯社及CNBC報導，澤倫斯基18日接受美國NBC節目《會晤新聞界》（Meet the Press）專訪時表示，美國先前一度停止分享協助烏克蘭防禦俄羅斯飛彈攻擊的情報，但相關合作目前已經恢復。「情報分享曾經被封鎖一段時間，後來解除了。我們非常感謝，現在已經恢復運作。」烏克蘭長期仰賴美國情報系統，及早偵測俄羅斯發射的高速彈道飛彈。儘管川普日前聲稱華府仍持續提供情報，但烏克蘭官員曾指出，部分俄軍攻擊發生前未收到預警。美國國會9月通過《2026年林賽‧葛蘭姆制裁俄羅斯與伊朗法案》，川普隨後簽署成法，原定進一步加強對俄羅斯的經濟制裁。法案要求美國對俄羅斯進口商品加徵最高500%的關稅，並對中國、印度等俄羅斯能源主要買家課徵最高100%的關稅，藉此打擊俄羅斯依賴能源出口支撐戰爭的能力。不過，川普17日晚間簽署行政命令，以符合美國國家利益為由，豁免其中兩項關鍵措施，使新制裁暫時無法全面實施，但先前行政命令所設立的既有制裁仍然有效。川普18日透過自家社群平台Truth Social解釋，他不希望採取任何可能讓俄羅斯退出談判桌的行動，並強調未來仍可隨時實施制裁。此外，川普政府先前也暫時放寬對俄羅斯柴油出口的限制，期限至2027年4月，以緩解伊朗戰爭造成的能源供應緊張。澤倫斯基對此強烈不滿，認為放寬制裁只會增加俄羅斯持續作戰的資源，讓俄國總統普丁（Vladimir Putin）更加相信戰爭能夠繼續下去。他警告，如果美國正式站到俄羅斯一方，烏克蘭將難以繼續抵抗，並呼籲川普重新考慮相關決定。面對澤倫斯基的批評，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）18日接受NBC訪問時表示，華府仍向烏克蘭提供俄羅斯無法獲得的援助，包括軍事情報，以及透過第三國轉售美國彈藥等安排。不過，當主持人多次詢問美國是否仍將烏克蘭視為盟友時，貝森特並未直接回答。他強調，澤倫斯基不應將戰爭簡化為烏克蘭必須獲勝的選擇，認為戰爭終究必須透過某種形式的談判協議結束。儘管雙方公開交鋒，澤倫斯基仍表示，希望川普繼續支持烏克蘭，並透露已與美國總統特使魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）通話，討論10月9日美烏談判團隊在邁阿密會面的成果，以及後續外交安排。就在美烏關係緊張之際，俄烏雙方軍事衝突仍持續升級。烏克蘭18日對俄羅斯發動大規模無人機攻擊，目標包括聖彼得堡石油出口碼頭及當地油庫，引發火災。俄羅斯國防部宣稱，當天在15個俄羅斯地區、遭占領的克里米亞半島及黑海上空，共擊落1015架烏克蘭無人機，為戰爭爆發以來規模最大的空襲行動之一。聖彼得堡地方政府表示，攻擊造成1人死亡、5人受傷，當地石油碼頭及Ruchi油庫起火，俄羅斯電商Ozon的物流中心，以及科技企業VK的資料中心也遭波及。另一方面，俄軍持續攻擊烏克蘭南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia），造成1名女性死亡，另有至少2人受傷，其中包括一名6歲女童。川普11日曾宣布，俄烏雙方已同意實施「能源停火」，但未公布具體內容。烏克蘭政府起初表示遵守相關安排，但隨後指控俄羅斯仍持續攻擊能源設施，因此在暫停3天後，於15日恢復打擊俄羅斯石油設施。澤倫斯基18日在X發文指出，自川普宣布能源停火以來，俄羅斯已對烏克蘭能源、石油及天然氣設施發動76次攻擊。他表示，俄軍前一晚再度襲擊烏克蘭4個地區的能源設施，導致數萬戶家庭停電，顯示莫斯科仍試圖透過破壞能源系統，迫使烏克蘭陷入大規模停電。澤倫斯基強調，美國應該看清楚，俄羅斯並未因制裁鬆綁或停火協議採取相應的善意行動，反而將華府讓步視為可以繼續作戰的訊號。對於川普暫緩制裁，俄羅斯總統經濟特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）表示歡迎，稱這是美俄經濟對話及和平努力的重要歷史時刻。不過，美國民主黨參議員布魯門索（Richard Blumenthal）則批評，川普的決定等同偏袒普丁，背離國會及歐洲盟友的立場。