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麥當勞買一送一！免費送薯餅、中薯、玉米湯 9大優惠券有歡樂送

▲本周麥當勞買一送一、免費送中薯等，9大速食優惠券也有歡樂送。（圖／翻攝自麥當勞APP）

肯德基：台酒麻油紙包雞回歸！「雞汁風味飯」加量25%不加價

▲肯德基x台酒麻油紙包雞回歸開賣！「雞汁風味飯」加量25%不加價。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

麥當勞表示，APP全球版「買一送一」9大優惠券來了，買套餐免費送薯餅、玉米湯，歡樂送優惠滿額再送中薯，優惠菜單一覽；肯德基表示，聯名台酒麻油紙包雞睽違四年回歸開賣，「雞汁風味飯」份量升級25%不加價。《NOWNEWS今日新聞》整理本周最新速食優惠一次掌握。10月麥當勞本周最新速食優惠開吃！麥當勞APP全球版放送「麥當勞買一送一」9大優惠券：◾️歡樂送優惠！單筆滿350元「免費送大薯」◾️單點「中杯雪碧買一送一」◾️單點「中杯可口可樂（含zero）買一送一」◾️手機點餐限定！單筆消費滿200元「免費送中薯」◾️買經典滿福系列套餐「免費送薯餅」◾️單點10塊麥克雞塊「免費送煙燻起司沾醬」◾️單點4塊麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」肯德基表示，聯名台酒麻油紙包雞睽違四年回歸開賣！選用胡麻油爆香薑母，加入台酒經典紅標米酒熬製醬汁，以紙包高溫封烤鎖住精華。每次撕開紙包迸發熱暖香氣好誘人，還可再淋上隨餐附贈的米酒包，醇香夠味。今年官方大力推薦，可直接將麻油紙包雞連同醬汁倒入雞汁風味飯享用；特別將「雞汁風味飯」份量升級，10月13日至11月16日，活動期間加量25%不加價。◾️「麻油紙包雞＋雞汁風味飯＋中杯百事可樂」200元◾️「麻油紙包雞＋咔啦脆雞＋小香酥脆薯＋原味蛋撻＋中杯百事可樂」262元