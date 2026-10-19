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沙加緬度國王前狀元西蒙斯（Ben Simmons）在訓練中遭遇右腳阿基里斯腱撕裂，新賽季恐提前報銷。好不容易擺脫長期背傷、準備睽違18個月重返NBA賽場的他，傷後首度透過社群平台發聲，強調這次重傷只是人生旅程中的另一個章節，「不是我故事的終點。」西蒙斯上一次參加NBA正式比賽已是2025年4月，上季受到慢性背部問題影響，整季沒有出賽。今年9月，他與國王簽下一年350萬美元（約新台幣1.1億元）合約，準備重新證明自己。他在季前賽展現不俗狀態，對聖安東尼奧馬刺出賽26分鐘，繳出14分、8籃板及7助攻，原本被看好進入開幕戰先發陣容，卻在球隊最新一次訓練的實戰演練中受傷。國王隨後證實，西蒙斯右腳阿基里斯腱撕裂。球團尚未公布手術與復健時程，但外界普遍預期他將長期缺陣，新賽季甚至可能提前報銷。面對生涯又一次重大傷勢，西蒙斯透過Instagram限時動態表示，自己過去曾遭遇考驗心理、身體及情緒的挑戰，也曾一次次找到跨越難關的方法，「這次受傷只是我旅程中的另一個章節，不是我故事的終點。」西蒙斯坦言，好不容易付出許多努力才回到這裡，如今又必須離開深愛的籃球，絕對不是容易接受的事情。不過，他也強調，逆境本身並不能定義一個人，真正重要的是如何做出回應，「我以前也曾經被擊倒，但總能找到重新站起來的方法，這次也不會有所不同。」西蒙斯是2016年NBA選秀狀元，生涯曾3度入選明星賽、2度進入年度防守第一隊，並獲選2017至18年賽季年度最佳新秀。全盛時期的他兼具身材、推進速度、傳球視野與換防能力，一度被視為聯盟最具全能天賦的球員之一。不過，西蒙斯近年持續受到背部、膝蓋及其他傷勢影響，自2018至19年賽季後，再也沒有單季出賽超過58場。此次右腳阿基里斯腱撕裂，又讓他的復出之路面臨更嚴峻考驗。現年30歲的西蒙斯生涯共出賽383場，其中344場先發，平均貢獻13.1分、7.4籃板、7.2助攻及1.5抄截。這次重傷可能讓他的國王生涯尚未正式開始便宣告停擺，但他已明確表態，不會讓傷病成為職業生涯的結局。