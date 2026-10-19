交通部觀光署推動「觀光雙輪驅動方案」國旅補助，10月旅客不只爽用平日住宿優惠＋生日券折抵，新竹縣政府表示，今10月19日加碼竹遊券送500元消費券，近50家商店消費免低消門檻即可折抵，《NOWNEWS今日新聞》整理限量4000份領取資格、使用方式一次掌握。
新竹縣政府表示，為配合交通部觀光署「平日住宿獎助」政策，並振興新竹縣在地觀光商圈、餐飲及遊樂產業，新竹縣政府特舉辦「國旅補助竹縣加碼 住房送 500」活動，鼓勵全國民眾至新竹縣旅遊消費。旅客搭配國旅補助，到新竹縣入住指定旅宿，就能領取專屬500元竹遊券。
《NOWNEWS今日新聞》幫大家抓重點，新竹縣國旅補助加碼「500元竹遊券」，指定合作旅宿25家、合作優惠店家約50家，串聯美食、購物、休閒店家，而且不限消費門檻就能直接折抵，遊戲規則算是很大方。
國旅補助10/19加碼發500元！竹遊券領取資格 4000份免低消可折抵
活動日期：
入住領券期間：2026年10月19日至2026年11月30日止（總計限量4000份竹遊券，若經發放完畢則活動提前結束）。
竹遊券使用期限：2026年10月19日至2026年12月20日止，逾期視同作廢，恕不展延。
適用對象：
限本國籍民眾
領取資格：
1、活動期間內，自行向新竹縣指定「合作旅宿業」完成訂房，並於現場成功折抵觀光署平日住宿補助者，每房每晚即可獲贈「500元竹遊券」（內含面額100元券共5張）。
2、連續住宿優惠：住一晚送「500元」1份，連續住兩晚（且符合觀光署連續住宿補助）再送「500元」1份。
領取方式：
1、查詢與訂房：
請至活動官網查詢新竹縣合作旅宿業名單，並自行向旅宿業者完成訂房。因名額有限，建議訂房時先向旅宿業確認尚有無補助名額。
2、下載並填寫旅客資料名冊：
入住前請至活動官網下載專區下載「旅客資料名冊」，並事先列印填寫個人基本資料（含姓名、身分證字號、生日、聯絡電話、地址）。
3、現場核發與領取：
於入住當日將填妥之名冊交給旅宿櫃檯人員，經櫃檯核對身分並確認成功折抵國旅補助後，即可當場領取竹遊券。
使用方式：
◾️使用範圍：
僅限於本活動指定之新竹縣合作商圈、商家、遊樂園等店家使用。消費前可認明店家張貼之「國旅補助・竹縣加碼 指定合作店家」識別貼紙，或至活動官網查詢特約店家名單。
◾️使用限制：
1、竹遊券僅具消費折抵功能，不得兌換現金、不得找零、不得儲值、不得轉售。
2、消費金額小於竹遊券面額時，店家不予找零；若消費金額超過面額，不足之差額須由民眾以現金或其他支付方式補足。
3、單次消費使用竹遊券之張數無上限。
◾️妥善保管：
竹遊券為不記名有價證券，若有遺失、遭竊、破損或無法辨識編號等情形，恕不補發。
諮詢專線：
如對本活動有任何疑問，請於周一至周五上班時間（上午09:00-12:00、下午13:00-18:00）。洽詢活動小組：02-8522-0552（轉國旅補助活動小組）。
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《NOWNEWS今日新聞》幫大家抓重點，新竹縣國旅補助加碼「500元竹遊券」，指定合作旅宿25家、合作優惠店家約50家，串聯美食、購物、休閒店家，而且不限消費門檻就能直接折抵，遊戲規則算是很大方。
國旅補助10/19加碼發500元！竹遊券領取資格 4000份免低消可折抵
活動日期：
入住領券期間：2026年10月19日至2026年11月30日止（總計限量4000份竹遊券，若經發放完畢則活動提前結束）。
竹遊券使用期限：2026年10月19日至2026年12月20日止，逾期視同作廢，恕不展延。
適用對象：
限本國籍民眾
領取資格：
1、活動期間內，自行向新竹縣指定「合作旅宿業」完成訂房，並於現場成功折抵觀光署平日住宿補助者，每房每晚即可獲贈「500元竹遊券」（內含面額100元券共5張）。
2、連續住宿優惠：住一晚送「500元」1份，連續住兩晚（且符合觀光署連續住宿補助）再送「500元」1份。
1、查詢與訂房：
請至活動官網查詢新竹縣合作旅宿業名單，並自行向旅宿業者完成訂房。因名額有限，建議訂房時先向旅宿業確認尚有無補助名額。
2、下載並填寫旅客資料名冊：
入住前請至活動官網下載專區下載「旅客資料名冊」，並事先列印填寫個人基本資料（含姓名、身分證字號、生日、聯絡電話、地址）。
3、現場核發與領取：
於入住當日將填妥之名冊交給旅宿櫃檯人員，經櫃檯核對身分並確認成功折抵國旅補助後，即可當場領取竹遊券。
使用方式：
◾️使用範圍：
僅限於本活動指定之新竹縣合作商圈、商家、遊樂園等店家使用。消費前可認明店家張貼之「國旅補助・竹縣加碼 指定合作店家」識別貼紙，或至活動官網查詢特約店家名單。
1、竹遊券僅具消費折抵功能，不得兌換現金、不得找零、不得儲值、不得轉售。
2、消費金額小於竹遊券面額時，店家不予找零；若消費金額超過面額，不足之差額須由民眾以現金或其他支付方式補足。
3、單次消費使用竹遊券之張數無上限。
◾️妥善保管：
竹遊券為不記名有價證券，若有遺失、遭竊、破損或無法辨識編號等情形，恕不補發。
諮詢專線：
如對本活動有任何疑問，請於周一至周五上班時間（上午09:00-12:00、下午13:00-18:00）。洽詢活動小組：02-8522-0552（轉國旅補助活動小組）。