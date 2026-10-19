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▲薔琵颱風周四開始明顯北轉，周五、周六是影響台灣最劇烈時段（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風路徑往東修正 最快周三晚發海警

▲薔琵颱風威力持續增強，周五與周六風雨影響最劇烈，北部及東半部需慎防局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵明後天衝巔峰強度 周五、周六風雨最劇烈

強烈颱風薔琵路徑出現變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，薔琵颱風最新路徑預測較前兩天往東修正，不排除沿宜蘭近海通過，甚至登陸台灣東半部，預估最快周三晚間（10月21日）發布海上颱風警報，周五、周六（10月23日至10月24日）將是影響台灣最劇烈時段，北台灣、宜蘭、花蓮及山區慎防大雨、豪雨。強烈颱風薔琵，今（19）日清晨，位置在鵝鑾鼻東南東2250公里處，以每小時21公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒51公尺（每小時184公里），瞬間最大陣風每秒63公尺（每小時227公里），七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑100公里。鄭傑仁說明，薔琵颱風今天的預估路徑，相較於前兩天有「往東修正」的趨勢，主要原因是周五開始北轉後，太平洋高壓預期有減弱的趨勢，後續是否持續修正有待觀察，包括「朝西北通過宜蘭近海」或是「中心登陸東半部」都還是有可能的情況。氣象署評估，薔琵颱風的「海上警報」會在周四發布，如果颱風速度明顯增快，也有機會在周三晚上發布，陸上警報則要視薔琵颱風路徑到底怎麼走，如果暴風圈可能接觸台灣，那周五也有機會發布。颱風強度方面，鄭傑仁指出，薔琵颱風是一個強颱，未來幾天在洋面上發展時不時會出現環流整合的情況，因此強度可能會消消長長，但整體海溫還是有利於增強，預估明後天薔琵颱風會來到巔峰強度，接近台灣時逐漸減弱，但仍維持強颱姿態。鄭傑仁提醒，依照薔琵颱風動態，周五、周六就是它影響台灣最劇烈的時段，雨勢較大的區域包含北台灣、宜蘭、花蓮、山區等，可能都要注意大雨、豪雨發生，實際風雨還有待觀察，氣象署將持續追蹤，請民眾關注天氣動態，提前做好防颱準備。