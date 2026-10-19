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▲文班亞馬（Victor Wembanyama）在NBA總管調查中獲得77％選票，被視為新賽季MVP最大熱門。（圖／美聯社／達志影像）

奧克拉荷馬雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）新賽季將挑戰一道連喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）都未曾跨越的門檻：連續3年獲選年度MVP。NBA史上僅羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）及柏德（Larry Bird）完成過MVP三連霸，最近一次已是40年前。連續獲得兩座年度MVP已經極為困難，想連續3年稱王，更必須同時克服傷病、球隊戰績、競爭對手崛起與選票疲勞。NBA史上只有羅素、張伯倫與柏德完成MVP三連霸。柏德在1983至84年到1985至86年賽季連續3度獲獎後，聯盟至今再也沒有人複製這項成就。喬丹生涯5度獲得MVP、詹姆斯與張伯倫各拿4座，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）更以6座保持歷史紀錄，但他們都未能連續3年抱回獎項，足以說明這項紀錄的難度。亞歷山大則是史上第14位完成MVP二連霸的球員，也是柯瑞（Stephen Curry）之後，第一位連續兩季獲獎的後衛。面對挑戰歷史的機會，亞歷山大表示，自己的想法並沒有因為連續拿下MVP而改變，最重要的任務仍是幫助雷霆贏球，「我只需要盡力成為這支球隊需要的最佳球員，幫助球隊贏下最多比賽。這套方法過去對我有效，我也很幸運能夠連續兩年獲獎，新賽季不會有所不同。」亞歷山大過去兩季平均每場攻下32分，高居全聯盟第一，並獲得超過四分之三的MVP第一名選票。上季他在68場比賽平均繳出31.1分、6.6助攻及4.3籃板，帶領雷霆打出聯盟最佳的64勝18敗，最終以83張第一名選票成功連莊。儘管已連續兩年站上例行賽個人獎項頂點，亞歷山大仍認為自己尚未達到能力上限，「我覺得自己已經成為更好的籃球員，也變得更加全面，體能狀態同樣比以前更好。」雷霆總管普雷斯蒂（Sam Presti）長年參與球隊重建，也曾與多名名人堂等級球員共事。他認為，頂尖球星除了天賦，往往還具備讓自己與其他人不同的特質，而亞歷山大的最大優勢之一就是情緒管理能力。普雷斯蒂指出，亞歷山大擁有成為聯盟頂尖球員必要的工作態度、自律與品格，更難得的是，他不會以單純的成功或失敗判斷所有事情，而是能從不同層次理解自己的表現。這樣的心態也幫助亞歷山大從一名高中時期未受到高度關注、大學階段才逐漸嶄露頭角的球員，成長為NBA選秀第11順位，最終成為聯盟門面。「他還在繼續進步，仍有很多層次可以提升，而他的心態正是推動這一切的首要因素。」普雷斯蒂說。亞歷山大想完成MVP三連霸並不容易，最大競爭者可能是聖安東尼奧馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）。NBA新賽季總管調查中，高達77％受訪者預測文班亞馬將首度獲選MVP，亞歷山大反而不是季前最熱門人選。文班亞馬同時獲得97％選票，被認為是聯盟最佳防守球員，並有93％總管將他選為最希望作為建隊核心的球員。馬刺也獲得50％總管看好奪得總冠軍，雷霆則以43％緊追在後。若兩隊新賽季持續競爭聯盟最佳戰績，亞歷山大與文班亞馬的正面較量，很可能直接左右MVP選票。此外，亞歷山大還必須面對約基奇（Nikola Jokic）等頂尖球星的競爭，以及選民對同一名球員連續獲獎可能產生的審美疲勞。即使個人數據保持穩定，雷霆仍需要繳出聯盟前段戰績，他才有機會改寫40年未見的歷史。亞歷山大強調，相較於累積個人獎盃，他更加重視自己如何帶領球隊。成為父親後，也讓他對「以身作則」有更深體會。他認為，領導者不能只要求別人做到某些事情，自己同樣必須付諸行動，「如果你沒有做正確的事情，也沒有真正以行動證明，就很難要求其他人跟隨你。」亞歷山大前兩次獲選MVP後，曾送給隊友名錶、Burberry外套等禮物，感謝所有人共同成就他的個人榮譽。若他今年完成史無前例的挑戰，隊友或許又能收到新的謝禮；不過對他而言，真正重要的仍是帶領雷霆再次競爭總冠軍。