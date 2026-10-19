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▲曾馨瑩（如圖）挺過婚姻危機，狀態依舊維持非常好。（圖／資料照）

鴻海集團創辦人郭台銘今年6月遭爆和51歲的謝姓女球友Annie互動熱絡，消息曝光後女方火速搭機離開台灣，返台後一度搞消失，欲擒故縱反而緊緊抓住郭台銘的心。雖謝女與郭台銘糾纏多時，不過塔羅老師Olivia預測，他年底前會跟女方結束並心甘情願給她一筆錢；至於和曾馨瑩的婚姻走向則越來越樂觀。郭台銘與老婆曾馨瑩經歷婚姻危機後，雖看似已經破冰，不過根據《鏡週刊》報導，夫妻倆生活卻各過各的，閨密則透露因小三仍在糾纏，所以曾馨瑩與郭台銘之間仍有疙瘩。雖緋聞曝光後，謝女一度避風頭搭機離開台灣，但悄悄回國後卻被狗仔拍到仍和郭台銘相約見面，讓人好奇兩人之間的關係。另外週刊也報導，有商界人士透露郭台銘身邊出現不少女人，但卻與謝女糾纏近2年，讓人好奇究竟有何魅力，能讓郭董念念不忘；有人形容謝女專靠撒嬌獲得關注，並且給足滿滿情緒價值，且傳出謝女返台後幾乎人間蒸發，欲擒故縱搞消失反而抓緊郭台銘的心，關係並非說斷就斷。不過塔羅老師Olivia預測，郭台銘看似玩膩了，年底前會斷開謝女，甚至甘願給對方一筆錢，雙方不會再有糾纏。至於與曾馨瑩的婚姻，Olivia認為未來走向趨於樂觀，經歷這次的風波，曾馨瑩變得更加獨立，也讓自己在婚姻中站得住腳，並指出曾馨瑩有旺夫運，在郭台銘發生危機時能替他帶來貴人或是轉機。郭台銘與謝女的緋聞引發關注，他始終未對外說明，而老婆曾馨瑩日前出席「2026愛不止息慈善晚會」時，被問到婚姻狀況僅低調表示「謝謝」，對相關話題並未多談。不過，夫妻倆8月底飛到美國參加蘋果執行長提姆庫克（Tim Cook）舉辦的晚宴，久違同框也被外界視為關係已破冰。此外，曾馨瑩近來也出席蘋果愛美獎，身穿貼身低胸禮服亮相，狀態超好，一出場立刻成為全場焦點。