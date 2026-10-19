我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍賽遭橫掃止步後，也開始有些人員上的異動。根據美媒《MLB Trade Rumors》今（19）日報導，曾隨道奇在2025年拿下世界大賽冠軍的29歲捕手羅特維特（Ben Rortvedt）選擇進入自由球員市場，拒絕留在道奇小聯盟。羅特維特在2025年球季曾代表道奇於例行賽出賽18場、季後賽出賽4場，是道奇完成世界大賽2連霸的成員之一。今年2月他遭到DFA一度轉戰紅人與大都會，並在小聯盟尋求機會。直到今年8月交易截止日前，道奇因主戰捕手史密斯（Will Smith）與拉辛（Dalton Rushing）相繼進入傷兵名單，才再次透過交易將他找回救火。雖然羅特維特的接捕與守備能力備受肯定，但在打擊端卻打不出來。今年8月為道奇出賽的16場比賽中，他僅繳出打擊率.185、上壘率.185、長打率.185的低迷成績。隨著道奇陣中主力捕手回歸，羅特維特在9月再次遭到DFA並移出40人名單。由於他在大聯盟已累積超過3年的年資，因此有權拒絕待在小聯盟、選擇成為自由球員。現年29歲的羅特維特生涯在大聯盟累積243場出賽，打擊率為.189，並敲出9支全壘打。投入自由市場後，《MLB Trade Rumors》預計他將尋求一份附帶春訓邀請的小聯盟合約，爭取新賽季的替補捕手位置。《MLB Trade Rumors》分析指出，由於道奇管理層向來相當看重羅特維特的守備能力與對投手的熟悉度，將他視為極佳的捕手深度保險，因此雙方在休賽季重新簽下一份小聯盟合約的可能性依然存在。