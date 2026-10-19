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香港樂壇天后梅艷芳骨灰失蹤案有後續，昨（18）日資深電影人文雋爆出是寺廟員工「阿強」偷走，然而才過一天，文雋就出來道歉，表示自己誤信AI生成內容，一切皆非事實；梅艷芳家屬也發聲回應，呼籲外界不要散播未經證實的消息。香港知名媒體人文雋，昨日在個人YouTube頻道透露，自己收到梅艷芳歌迷「芳心薈」的影片，內容是警方已經鎖定嫌犯為身穿寺廟清潔工制服、名叫「阿強」的男子，甚至案發後已經逃出香港到東南亞。然而消息公開不到一天，文雋又公開坦承自己的消息不可靠，甚至誤信了AI加工的消息，透露自己會製作澄清影片，把原本的錯誤消息給刪除。梅艷芳骨灰失蹤事件從今年7月開始，家屬到寶蓮禪寺海會塔拜拜時，發現本來該放著骨灰罈的地方居然是空的，因此馬上報警處理，時隔三個月後，調查始終沒有進展，因此家屬選在她63歲冥誕當天公開消息，希望大眾可以幫忙找找，並且願意懸賞5萬港幣（約新台幣20萬元）。事實上，梅艷芳家屬10月13日就已經發聲回應，案件事發至今，警方始終沒有把任何人列為嫌疑人，呼籲大眾停止各種不實揣測，家屬目前只想找回梅艷芳骨灰，讓人得以安息。