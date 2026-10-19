我是廣告 請繼續往下閱讀

客機進入羅馬尼亞領空後折返 發出7700緊急代碼

傳奧地利公民通報炸彈威脅 當局全面搜查客機

奧地利航空（Austrian Airlines）一架從以色列特拉維夫飛往奧地利維也納的客機，18日晚間飛行途中突然接獲炸彈威脅，被迫改降保加利亞首都索菲亞（Sofia）。保加利亞空軍隨即出動米格-29（MiG-29）戰鬥機升空護航，最終客機安全降落，機上51名乘客及6名機組員共57人全數平安撤離。當局已成立危機應變小組，調查威脅來源並確認機上是否藏有爆裂物。綜合路透社、法新社及《以色列時報》報導，這架奧地利航空空中巴士A320客機，註冊編號為OE-LZE，原定18日晚間從特拉維夫飛往維也納，卻在接近羅馬尼亞領空時傳出炸彈威脅，機組人員隨即決定改降索菲亞機場。保加利亞交通部表示，機組人員通報炸彈威脅後，依照緊急應變程序轉降索菲亞，保加利亞空軍也派遣一架米格-29戰機護航，直到客機安全著陸。航班追蹤網站Flightradar24資料顯示，這架客機原定於當地時間晚間6時40分從特拉維夫起飛，並在晚間9時10分左右進入羅馬尼亞領空，隨後突然轉向南方，飛往保加利亞。客機最終於晚間9時25分降落索菲亞機場。另一航班追蹤平台ADS-B Exchange則顯示，飛機當時曾發出「7700」緊急應答機代碼，代表機組人員向航管單位通報發生緊急狀況。奧地利航空向法新社證實，客機在接獲威脅後約半小時順利降落，機上所有人員隨即撤離，未傳出傷亡。至於炸彈威脅的來源，以色列《國土報》指出，通報飛機可能存在炸彈威脅的是一名未搭乘該航班的奧地利公民。不過，相關單位尚未正式公布威脅的詳細內容，也未證實客機上確實存在爆裂物。保加利亞交通部表示，已成立危機應變小組，協調航空安全及相關執法單位展開調查。飛機降落後，安全人員立即進行全面搜索，以排除潛在危險。奧地利航空則表示，待飛機安全檢查完成後，將儘快安排受影響乘客搭乘替代航班，繼續前往目的地。