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▲語謙全身過敏，兒子發燒想要她陪睡，讓她很難過。（圖／翻攝自IG@cyc.85）

30歲網紅陳語謙9月初公開自己確診乳癌，目前正在接受化療，她更一鼓作氣將頭髮全部剃光，昨（18）日她在IG限時動態中分享自己全身過敏，從頭頂到臉頰都有大塊的紅腫，看起來非常難受，此時兒子也發燒，哭著想要媽媽陪睡，但因為化療的關係家人們也不敢讓孩子太靠近她，只能一直聽著兒子的聲音，讓她好捨不得。不過後來語謙還是抱著兒子睡了，「看著懷裡睡著的他，突然覺得好難過。」語謙自從生病之後時常透過影片紀錄抗癌生活，給許多病友帶來正面能量，不過前幾天她卻忍不住偷哭，因為兒子突然發燒，喊著要媽媽抱，偏偏她全身過敏，又熱又癢，她公開的照片中可看到，從頭頂到臉部都有明顯紅腫，語謙無奈說，「打完化療這段時間白血球又比較低，家人們不太敢讓孩子太靠近，但聽著他一直喊媽媽，好捨不得。」最終語謙還是不敵兒子的哭聲，「還是把他抱在懷裡哄睡了，看著懷裡睡著的他，突然覺得好難過，很想好好照顧⋯陪著身邊的人，卻發現有時候連這麼簡單的事情，都變得無能為力。」比起自己身體的不舒服，最難過的是想照顧所愛的人，卻發現自己也需要被照顧，語謙也感謝身邊家人的幫助，給她對抗病魔的力量。