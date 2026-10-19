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侯漢廷：若要抨擊「沒參加」 黃偉哲、陳其邁一起批評

列台南紀錄 園長行政研習會由教育局官員出席

再列高雄資料 區分各級校長聯席會議

台北市長蔣萬安近期被爆出未出席公私立幼兒園園長會議，他本人則回應，北市過往慣例由教育局長出席，但既然幼教界希望市長親自參與，他「不用等連任」，下一次就會出席。對手沈伯洋仍質疑，蔣萬安過去在食安、兒童保護與毒品防制等相關會議的出席情況，認為問題不只是未來要不要參加。對此，新黨台北市議員侯漢廷昨（18）日反擊，指出台南、高雄市長也未必親自出席幼兒園園長會議，而是由副市長、教育局長代表，質疑若要因「沒參加」批評蔣萬安，就應用同一標準檢視黃偉哲與陳其邁。侯漢廷昨發文表示，「攻擊蔣萬安未出席幼兒園園長會議？台南、高雄市長也沒有出席。而是由副市長、教育局長出席。」他並認為，如果所有活動都要由市長出席，請問設置副市長和各局長的意義何在？希望請市長更重視，沒問題；但若要抨擊「沒參加」，就一視同仁，把黃偉哲和陳其邁一起批評。侯漢廷表示，台南黃偉哲方面，2023年8月16日，由教育局長鄭新輝出席園長行政研習會並頒獎；2024年8月13日，由教育局副局長楊智雄出席園長行政研習會並頒獎；2025年8月12日，由教育局長鄭新輝出席園長行政研習會並頒獎；2026年8月13日，教育局長鄭新輝出席公私立幼兒園行政研習會並頒獎。侯漢廷指出，高雄陳其邁方面，2023年8月16日至17日，園長行政會議正式議程安排由教育局代表致詞；2026年8月14日，由教育局長吳立森出席園長研習暨行政會議並頒獎。侯漢廷表示，2024年8月23日陳其邁出席「公私立各級學校校長聯席會議」，當天有380位校長、園長參加。「這是另一場涵蓋各級學校的會議，不是幼兒園園長專項行政會議。至於當年的幼兒園會議，新聞並未列出誰參加。」侯漢廷最後指出，2025年8月14日至15日，教育局正式行事曆列有「公私立教保服務機構園長（園主任）行政會議」，目前未查詢到誰出席，但高雄市政府公開的首長行程沒有列出陳其邁參加園長行政會議，也沒有列出副市長參加該會議。