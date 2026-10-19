薔琵颱風路徑預測分為3大劇本，氣象專家賈新興指出，歐洲傳統電腦模式認為，颱風可能在周六（10月24日）登陸花東，暴風圈籠罩全台，宜蘭、宜花交界及嘉義以南山區雨勢最劇，是最壞情況；歐洲 AI 與 Google 模式則預測颱風將在台灣東部外海或沖繩一帶北轉。若依目前趨勢，周四白天（10月22日）有機會發布海警，周五清晨（10月23日）不排除發布陸警。
薔琵颱風路徑預測 傳統電腦、AI 大不同
賈新興指出，薔琵颱風的路徑預測，目前分為3大類型，且呈現「歐洲傳統電腦模式」對決「AI 模式」的情況，主要分歧點是周三、周四「颱風北轉的角度」，傳統電腦模式認為太平洋高壓偏強，所以薔琵颱風可能直衝台灣，AI 模式則傾向太平洋高壓減弱，所以颱風會在台灣東邊轉彎。
薔琵颱風3大路徑 歐洲估登陸花東成最壞劇本
考慮到對台灣影響，賈新興強調，歐洲傳統電腦模式「周六登陸花東」肯定是最壞劇本，這樣的路徑，颱風中心附近最強的風雨會衝擊本島，降雨熱區落在「宜蘭、宜花交界、嘉義以南山區」，且颱風暴風圈有可能接觸全台各縣市，雖然颱風結構會被地形削弱，但仍可能帶來致災性的威脅。
歐洲 AI 模型的預測路徑，是薔琵颱風持續往西北移動，直到台灣東北部外海後才北轉遠離，這條路徑，颱風暴風圈也會接觸台灣，主要降雨區域是「新竹以北、宜蘭」；Google 模式則認為薔琵颱風會在沖繩、宮古島周圍海域北上，那對台灣就單純是外圍環流影響，「北台灣、宜蘭」雨勢比較大。
太平洋高壓強弱成關鍵 薔琵颱風恐發海陸警
之所以傳統電腦模式和 AI 模式會有截然不同的預報路徑，賈新興說明，主要還是「太平洋高壓」強弱不好判定，尤其今年是強聖嬰年，高壓中心比較偏東，但近期台灣受到秋老虎影響，顯示高壓依舊有往西延伸的情況，何時減弱、減弱多少，就直接影響薔琵颱風的路徑。
賈新興強調，若依目前中央氣象署預測的速度與趨勢，周四白天有機會發布海上颱風警報，周五清晨前後有機會發布陸上颱風警報；而薔琵颱風接近台灣時，可能減弱為中度颱風，七級風暴風半徑預估達250公里、十級風半徑約100公里，依舊是很大的系統。
🟡薔琵颱風路徑3劇本影響
📍歐洲傳統電腦模式：周六直接登陸花東，降雨熱區「宜蘭、宜花交界、嘉義以南山區」。
📍歐洲 AI 模型：台灣東北部近海北轉，降雨熱區「新竹以北、宜蘭」。
📍Google 模式：沖繩、宮古島周圍海域北上，降雨熱區「北台灣、宜蘭」。
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賈新興指出，薔琵颱風的路徑預測，目前分為3大類型，且呈現「歐洲傳統電腦模式」對決「AI 模式」的情況，主要分歧點是周三、周四「颱風北轉的角度」，傳統電腦模式認為太平洋高壓偏強，所以薔琵颱風可能直衝台灣，AI 模式則傾向太平洋高壓減弱，所以颱風會在台灣東邊轉彎。
考慮到對台灣影響，賈新興強調，歐洲傳統電腦模式「周六登陸花東」肯定是最壞劇本，這樣的路徑，颱風中心附近最強的風雨會衝擊本島，降雨熱區落在「宜蘭、宜花交界、嘉義以南山區」，且颱風暴風圈有可能接觸全台各縣市，雖然颱風結構會被地形削弱，但仍可能帶來致災性的威脅。
歐洲 AI 模型的預測路徑，是薔琵颱風持續往西北移動，直到台灣東北部外海後才北轉遠離，這條路徑，颱風暴風圈也會接觸台灣，主要降雨區域是「新竹以北、宜蘭」；Google 模式則認為薔琵颱風會在沖繩、宮古島周圍海域北上，那對台灣就單純是外圍環流影響，「北台灣、宜蘭」雨勢比較大。
之所以傳統電腦模式和 AI 模式會有截然不同的預報路徑，賈新興說明，主要還是「太平洋高壓」強弱不好判定，尤其今年是強聖嬰年，高壓中心比較偏東，但近期台灣受到秋老虎影響，顯示高壓依舊有往西延伸的情況，何時減弱、減弱多少，就直接影響薔琵颱風的路徑。
賈新興強調，若依目前中央氣象署預測的速度與趨勢，周四白天有機會發布海上颱風警報，周五清晨前後有機會發布陸上颱風警報；而薔琵颱風接近台灣時，可能減弱為中度颱風，七級風暴風半徑預估達250公里、十級風半徑約100公里，依舊是很大的系統。
🟡薔琵颱風路徑3劇本影響
📍歐洲傳統電腦模式：周六直接登陸花東，降雨熱區「宜蘭、宜花交界、嘉義以南山區」。
📍歐洲 AI 模型：台灣東北部近海北轉，降雨熱區「新竹以北、宜蘭」。
📍Google 模式：沖繩、宮古島周圍海域北上，降雨熱區「北台灣、宜蘭」。