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西門町甜甜圈打人爆紅「連外國人也來買」！原因意外：他們都懂

▲西門町甜甜圈打人事件後反而爆紅，吸引眾多台灣人力挺支持。（圖／記者周淑萍攝）

但在排隊過程中，發現前方竟是位外國人，對方告訴他「是看Threads來的」，就連隊伍後方也可見到其他外國遊客，更提到外國人排隊時，還用手機看Threads又用英文交談

西門町甜甜圈打人始末一次看！教育奧客爆紅：生意好到嚇嚇叫

▲西門町知名甜甜圈「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」爆發打人事件，店員與顧客爆發口角甚至「直接跳出櫃台」追打對方，影片瞬間在全台爆紅。（圖／Threads@curlymama._.official）

西門町知名甜甜圈「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」爆發打人事件，店員至「直接跳出櫃台」追打顧客影片爆紅，吸引不少台灣人力挺支持，連日來湧入眾多排隊人潮，一拳爆紅成為排隊名店。西門町連鎖甜甜圈「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」在16日爆發打人事件，店員與黑衣婦人爆發肢體衝突，直接「跳出櫃台」追打對方，影片在全台爆紅。但這起消費糾紛不僅沒有重創店家，反而因為「店員教育奧客」吸引不少台灣人力挺，事件隔天店門口就湧現誇張排隊人潮，不過不只台灣人排隊朝聖，就連外國人也慕名而來。有網友在Threads發文提到，表示昨晚路過店家決定買來試吃，，「然後拿脆一直比對店家的招牌。」讓他在一旁看傻眼。西門町甜甜圈打人紅到連外國人也知道，讓一票台灣人忍不住笑說、「外國人也愛吃瓜」、「好奇妙的感覺唷」、、「店家影片506萬瀏覽，難怪紅到國外去」。回顧整起事件，位於台北市西門町商圈的知名甜甜圈店「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」在10月16日傍晚5點多時，58歲方姓女顧客與28歲王姓男店員疑因排隊問題發生口角，雙方互朝對方丟擲物品，男店員疑似情緒失控直接跳出櫃台追打對方。根據警方表示，雙方均已到案說明，彼此都不願提出傷害告訴，全案依社會秩序維護法偵辦。事後店家亦公布監視器畫面，並還原事件始末，表示顧客當下未依規定排隊，店員第一時間禮貌勸導，但事後顧客疑因不滿先前被勸導，對店員進行激烈的言語辱罵，最終店員情緒失控才先拿甜甜圈丟向對方，顧客也隨即拿起機器砸向櫃台。業者對於造成驚嚇的顧客致歉，並強硬表態堅持維護公平排隊秩序，整起事件已交由相關單位調查。值得一提的是，店員翻越櫃台的側拍影片在Threads、Facebook等社群平台迅速累積超過千萬次觀看，輿論普遍並未譴責店家，反而大力力挺店員「鐵拳教育奧客」，紛紛湧入Google評論幫店家刷五星好評，更有民眾揚言用新台幣下架甜甜圈，導致店門口連日排起超長人龍，瞬間成為西門町排隊名店。