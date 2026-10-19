劉學義、譚松韻主演的陸劇《蘭香如故》大結局後開始鬧劇荒了嗎，許多網友在Threads上發問，現在還有哪部戲好看，田曦薇的《嫁金釵》、趙今麥和魏大勛的《無可替代》聲量也都不錯，不過小紅書卻狂推李一桐主演的《美人余》（又翻美人餘）。
《蘭香如故》播畢 《美人余》口碑飆升
今年下半年的陸劇黑馬非《蘭香如故》莫屬，譚松韻在劇中飾演的「許蘭香」從落難千金爬到當家主母，全劇講述女性成長，完全沒有後宅為了男主角爭得你死我活的橋段，深受好評，如今戲劇完結，許多觀眾開始哭喊鬧劇荒，不知道能追哪部，恰好最近田曦薇主演的《嫁金釵》正在熱播，一舉登上Netflix熱播榜，趙今麥的職場劇《無可替代》也剛播畢，太多選擇也非常苦惱。
然而，在小紅書上爆紅的卻不是這兩部戲，而是李一桐的《美人余》，該劇只在WeTV播出，它好看的點在於狗血劇情宛如《寄生上流》翻版，李一桐飾演的千金「余夢」在結婚第5年發現丈夫狄立人出軌。
不僅如此，還發現丈夫和自家保母「蕙姐」竟然才是真夫妻，當初兩人為了脫離貧困生活，蕙姐要狄立人接近李一桐，用她家的錢養育他們的孩子，李一桐和小三聯合起來揭發狄立人，過程諜對諜驚險刺激，讓人一看就停不下來。
《美人余》上線時間、收看平台
2026年10月9日起WeTV 全網獨播，VIP會員首更3集，之後每晚18:00更新2集。非會員首更1集，之後每晚18:00更新1集，SVIP會員更新日搶先多看1集，全劇28集。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年下半年的陸劇黑馬非《蘭香如故》莫屬，譚松韻在劇中飾演的「許蘭香」從落難千金爬到當家主母，全劇講述女性成長，完全沒有後宅為了男主角爭得你死我活的橋段，深受好評，如今戲劇完結，許多觀眾開始哭喊鬧劇荒，不知道能追哪部，恰好最近田曦薇主演的《嫁金釵》正在熱播，一舉登上Netflix熱播榜，趙今麥的職場劇《無可替代》也剛播畢，太多選擇也非常苦惱。
然而，在小紅書上爆紅的卻不是這兩部戲，而是李一桐的《美人余》，該劇只在WeTV播出，它好看的點在於狗血劇情宛如《寄生上流》翻版，李一桐飾演的千金「余夢」在結婚第5年發現丈夫狄立人出軌。
不僅如此，還發現丈夫和自家保母「蕙姐」竟然才是真夫妻，當初兩人為了脫離貧困生活，蕙姐要狄立人接近李一桐，用她家的錢養育他們的孩子，李一桐和小三聯合起來揭發狄立人，過程諜對諜驚險刺激，讓人一看就停不下來。
《美人余》上線時間、收看平台
2026年10月9日起WeTV 全網獨播，VIP會員首更3集，之後每晚18:00更新2集。非會員首更1集，之後每晚18:00更新1集，SVIP會員更新日搶先多看1集，全劇28集。