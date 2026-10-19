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分享沈伯洋活動影片 結尾CapCut標誌被抓包

遭質疑「雙標」 范雲承諾未來更加謹慎

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（18）日出席客家後援會成立大會，民進黨立委范雲隨後在Threads上分享現場影片，卻被眼尖民眾發現，影片結尾出現中國科技公司字節跳動旗下剪輯軟體CapCut標誌，引發質疑！范雲隨後緊急將影片下架並公開道歉，坦言是團隊疏忽，她事前也沒有注意到，強調未來會更加留意工具選用。范雲昨原在Threads分享沈伯洋客家後援會成立活動影片，卻被民眾發現，影片結尾出現CapCut標誌，質疑團隊使用中國公司的剪輯工具。相關畫面曝光後，范雲貼文的留言區出現不少批評聲音，有部分民眾質疑民進黨長期強調資安及中國議題，卻仍使用中國企業旗下產品，也有人諷刺「嘴巴喊抗中，私底下離不開中國」。面對網友質疑聲浪，范雲隨即發文回應：「看到有朋友反應，稍早發布的影片使用了中國的剪輯軟體CapCut。這一點是我們團隊的疏忽，事前我也沒有注意到，在此向大家致歉。」范雲表示，目前已要求小編先將相關影片下架，後續會更加留意使用工具的選擇，避免類似情況再次發生。她並向提醒她的網友致謝，表示「我會虛心接受、認真檢討，未來也會更加謹慎，不辜負大家的信任」。不過范雲道歉文底下仍有民眾質疑「可以別這麼雙標？」、「民進黨標準的嘴巴喊抗中，私底下離不開中國」、「下次注意點，不要再被發現了」、「都用了中國貨就別雙標了，這一筆已經被記得！」，但也有民眾表示支持「只是個剪輯軟體有需要這樣嗎？」、「我覺得工具還好耶，那些草沒事找事，莫名其妙」。CapCut與「剪映」皆為字節跳動旗下剪輯軟體，其中剪映主打中國市場，CapCut主打中國以外的市場。