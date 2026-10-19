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▲林襄（如圖）穿著細肩帶背心、居家短褲介紹產品，不僅傲人美胸若隱若現，還展現一雙美腿，當場「滾床」測試床墊的涼感程度，讓不少粉絲看了臉紅心跳。（圖／林襄臉書）

三上悠亞近日在球場應援時差點走光，疑似因衣服不合身，導致胸前的平口上衣數度往下滑，讓觀眾看了替她捏把冷汗。被稱作啦啦隊女神的林襄，過去穿著細肩帶居家服拍攝床墊廣告時，也曾因角度問題遭疑走光，敬業的她在鏡頭前一邊「滾床」伸展一邊介紹，卻有眼尖網友不斷重播放大檢查，驚呼：「好像看到了什麼！」瞬間引發熱議。有著天使臉孔、魔鬼身材的林襄，近年躍升人氣啦啦隊女神，廣告代言邀約不斷，然而過去她拍攝床墊廣告時，以一身清涼穿著入鏡，穿著細肩帶背心、居家短褲介紹產品，不僅傲人美胸若隱若現，還展現一雙美腿；而影片中林襄還當場「滾床」測試床墊的涼感程度，讓不少粉絲看了臉紅心跳。不過，林襄在影片中臥趴在床的畫面，疑似因角度問題走光，讓不少網友將影片不斷重複放大，驚呼「好像看到了什麼」、「一點都不涼～越看越熱」、「好像卡住了，一直重複播放，要研究一下為什麼」、「好襄好襄」、「這畫面太襄了。」不過也有人表示什麼都沒看到，留言區一度引發熱議。事實上，林襄出道至今不吝嗇展現好身材，社群上不時PO出辣照，也曾出過多本寫真書，銷量極佳。近年除了啦啦隊身分，林襄也跨足演藝圈，並擔任節目主持人，展現不同的一面，而社群擁有百萬粉絲的她，憑著高人氣成為廣告寵兒，代言商品涵蓋汽車品牌、手機遊戲、珠寶、吹風機、精品、服飾、洗髮精及沐浴乳等等。