我是廣告 請繼續往下閱讀

1. 紐約尼克：1112美元（約合新台幣36124元）

2. 波士頓塞爾提克：160美元（約合新台幣5200元）

3. 費城76人：145美元（約合新台幣4713元）

4. 聖安東尼奧馬刺：124美元（約合新台幣4030元）

5. 洛杉磯湖人：116美元（約合新台3770元）

隨著詹姆斯（LeBron James）在休賽季轉投費城76人隊，洛杉磯湖人隊不只在場上陣容迎來大洗牌，連帶球隊的主場票價也出現變化。根據一項針對新賽季NBA各隊主場開幕戰最低入場票價的最新調查顯示，過去長期與紐約尼克分庭抗禮、高居聯盟前兩大最貴門票的湖人隊，今年主場開幕戰票價明顯下滑，甚至被詹姆斯的新東家76人反超，掉到聯盟第5名。根據統計，新賽季NBA主場開幕戰最低入場票價前5名分別為：除了上述5支傳統勁旅外，其餘聯盟25支球隊的主場開幕戰門票最便宜票價均在100美元以下。其中，尼克隊因將在開幕戰將高掛睽違半個世紀以上的總冠軍旗幟，門票價格直接含其他球隊拉開斷崖式差距。馬刺隊則受惠於文班亞馬（Victor Wembanyama）的明星魅力，加上開幕戰將升起西區冠軍旗幟並交手奧克拉荷馬雷霆，票價甚至超越了鄧肯（Tim Duncan）全盛時期的榮景。過去幾個賽季，詹姆斯與唐西奇（Luka Doncic）聯手的湖人隊一直是聯盟最炙手可熱的觀戰球隊之一。然而，隨著39歲的詹姆斯轉戰費城，76人隊的主場開幕戰門票瞬間水漲船高，反觀湖人主場開幕戰門票則降至116美元。美媒分析指出，詹姆斯近年隨時可能退休的「稀缺性」，是推高過去幾年湖人票價的主因。如今湖人雖然仍有超級巨星唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）坐鎮，但現年僅27歲的唐西奇至少還有十年以上的巔峰期，讓球迷少了「看一場少一場」的迫切感。雖然從商業價值角度來看，湖人隊看似失去部分詹姆斯帶來的營收，但這對長期被高票價阻絕在外在地湖人球迷而言無疑是一大利多。如今球迷能以更親民的價格進場，一睹唐西奇建立屬於自己時代的風采。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）對新賽季充滿信心，認為這支全新重組的湖人依然具備極強的競爭力。隨著例行賽推進，若湖人展現出優異戰績，門票價格仍有機會隨之回升。