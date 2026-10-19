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▲朱麗蒨（左）和劉德華並肩，據巧遇網友所說，她身材維持得非常好。（圖／翻攝自微博）

香港天王劉德華和妻子朱麗蒨的生活非常低調，不久前有網友在香港飯店巧遇這對神仙眷侶，只見朱麗蒨留著一頭短髮，穿著皮裙宛如少女，完全看不出60歲，還以為是劉德華帶女兒出門。有網友日前在香港飯店巧遇劉德華夫婦，只見朱麗蒨留著一頭短髮，服裝搭配也非常有品位，和劉德華並肩走在一起有說有笑，立刻在微博掀起討論，還有人說朱麗蒨看起來太年輕，根本不像60歲，還有人以為是劉德華帶女兒出門。事實上，劉德華和朱麗蒨在1987年相識相戀，直到2009年朱麗蒨爸爸過世，劉德華參加喪禮，世人才知原來他們早已結婚。向太曾透露，劉德華之所以隱婚，不是為了神祕感，而是因為他當時太紅了，家裡附近常有粉絲守候，任何風吹草動都可能引發騷動。在這樣的環境下，劉德華和朱麗蒨的關係更必須小心翼翼，避免被過度關注甚至跟蹤，這也成為兩人長期隱婚、低調相守的重要原因。劉德華也曾在訪問中提到，朱麗蒨是無比堅強的人，「她一定是比我，更愛我。」也說和朱麗蒨生活的節奏和思想都非常接近，難怪可以攜手共度大半輩子。