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日本放浪一族人氣男團FANTASTICS首度來台開唱，8名成員昨（18）日在台北舉辦《FANTASTICS LIVE 2026 in TAIPEI “放大絶”》，不只帶來精彩演出，來台期間更是卯起來吃美食，從夜市臭豆腐、胡椒餅一路吃到鼎泰豐，光是炒飯就點了超過6盤，直接把鼎泰豐當成吃到飽餐廳！演唱會上除了分享美食心得，還特別安排「猜出台灣第一名！排行榜猜謎大戰」，與粉絲FANTARO同樂，成員們甚至玩起台灣經典遊戲「海帶拳」，現場笑聲不斷。FANTASTICS 17日抵台後，完成媒體聯訪便展開美食行程，晚上前往夜市品嚐臭豆腐、芒果冰及胡椒餅，還到鼎泰豐大快朵頤，小籠包、炒飯狂點，光是炒飯就點了超過6盤，直接把知名餐廳當成吃到飽。演出時聊起美食行程，雖然佐藤大樹因為有其他工作沒能跟上夜市行程，但有趕上晚餐，也在台上真心告白：「我喜歡小籠包！」FANTASTICS以〈SUPER DUPER DISCO〉揭開序幕，接連帶來多首歌曲，10月11日剛上架的新歌〈Echoes〉由澤本夏輝負責編舞，這次台北場也是該曲第二次公開演出，另外也演唱了經典歌曲〈Choo Choo TRAIN〉。成員與粉絲互動時，瀬口黎彌大喊「滷肉飯！我愛你！」澤本夏輝則表示「大家更可愛」，世界更直接邀約：「一起回家吧！」這次台北專場還安排「猜出台灣第一名！排行榜猜謎大戰」，由佐藤大樹擔任主持，題目包括台灣人最喜歡的日本都道府縣、最常購買的伴手禮，以及最能代表日本的人物等，世界聽到台灣圖書館借閱排行榜的題目，立刻搶答「柯南」，成員們也猜出北海道、大阪及大谷翔平等答案。輸掉遊戲的成員還得挑戰台灣經典遊戲「海帶拳」，台上台下跟著大喊「海帶啊海帶」，場面相當逗趣。演出尾聲，成員感性表示：「今天是我們第一次在台北舉辦演唱會，知道大家等了我們很久。我們還有很多夢想，希望大家能跟我們一起完成。」最後在〈OVER DRIVE〉的歌聲中，為首次台北演唱會畫下完美句點。