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南美洲厄瓜多發生一起離奇的教堂意外。一名神父17日在瓜亞基爾（Guayaquil）主持彌撒時，身後懸掛的大型木製十字架突然從牆上脫落，直接砸中他的頭部，造成重傷不治。令人唏噓的是，神父在意外發生前約3分鐘，才向信眾談論生命與死亡，並說出「有一天，在場的所有人都會死去」。整起事故被彌撒直播鏡頭拍下，現場信眾驚慌失措，急忙呼叫救護車。綜合《Primicias》、《El Universo》、《墨西哥先驅報》等外媒報導，死者為桑切斯‧莫利納里神父（Patricio Alfredo Sánchez Molinari），生前擔任瓜亞基爾「永援聖母堂」（Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Church）主任司鐸，也是天主教贖世主會成員。事發當時，桑切斯正在祭壇前主持彌撒，教堂同步透過社群平台直播。沒想到儀式進行約27分鐘後，原本固定在祭壇後方牆面上的大型十字架突然向前傾倒，直接擊中神父。突如其來的巨響讓現場信眾嚇得尖叫，眾人隨即衝向祭壇查看神父傷勢。直播畫面中，還能聽見一名女子焦急大喊：「神父！神父！快叫救護車！」桑切斯隨後被緊急送醫，但仍因傷勢過重不幸身亡。令人震驚的是，桑切斯在遭十字架砸中前不久，才剛向信眾分享一段關於死亡及珍惜時間的講道。他當時談到，人們應該把更多時間留給信仰與家人，而不是將生命耗費在缺乏意義的事情上。桑切斯說：「有時候，我們花在其他事情上的時間，遠不如我們奉獻給天主的時間有意義。」他接著提醒在場信眾：「有一天，在場的所有人都會死去。」桑切斯也強調，陪伴天主、兄弟姊妹及家人的珍貴時光，才是生命中最值得投入的時間。沒想到約3分鐘後，意外便突然發生，讓這段談論生命無常的講道，成為他生前最後的公開勉勵。瓜亞基爾總教區事後透過臉書發布聲明，證實桑切斯神父逝世的消息，並向家屬及教會團體表達哀悼。總教區表示：「我們親愛的桑切斯神父，已返回天父的家，享受祂的臨在與榮耀。」聲明最後也為他祈禱，願其獲得永恆安息。據《Primicias》報導，總教區就在事故發生前一天，才公開祝賀桑切斯的晉鐸週年，未料隔天便傳出噩耗。桑切斯過去曾在厄瓜多洛斯里奧斯省（Los Ríos）的文塞斯（Vinces）擔任聖羅倫索堂區主任司鐸多年。昔日服務的堂區也發文追悼，感念他長年投入牧靈工作，以及對當地信眾的關懷。目前大型十字架突然墜落的原因仍不明，厄瓜多警方已展開調查，釐清是否涉及牆面結構損壞、固定裝置鬆脫或安裝不當等問題。教會方面尚未公布事故原因，相關調查也尚未有正式結論。