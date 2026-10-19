2026年10月31日萬聖節快樂Happy Halloween！麥當勞黑化了，台灣麥當勞表示，推出全新「松露黑堡系列」、「黑森林冰炫風」，同步回歸開賣「海苔風味搖搖薯條」、「巧克力三角派」，從漢堡、炸雞到甜點都「探索黑的多變」，還有「萬聖節黑特餐」速食優惠，《NOWNEWS今日新聞》開賣時間、菜單價格一次掌握。
麥當勞「松露黑堡系列、黑森林冰炫風」！萬聖節黑化新品
麥當勞萬聖節出手了！全新「探索黑的多變」系列，繼2021年黑堡風潮，2026年麥當勞推出「松露黑堡系列」，主打天然墨魚粉製成的黑麵包搭配濃郁松露醬，嚴選四盎司100%安格斯純牛肉打造「金薯松露安格斯牛肉黑堡」，
搭配濃郁松露醬與金黃酥脆薯餅；「金薯松露脆雞腿黑堡」 則改以黑脆雞腿排；還期間限定推出吃得到雞腿部位的「藜麥黑脆雞沙拉」。
麥當勞「探索黑的多變」新品10月21日上午10:30 起至11月24日（或售完為止）：
◾️「金薯松露安格斯牛肉黑堡」單點119元、經典套餐189元。
◾️「金薯松露脆雞腿黑堡」單點119元、經典套餐189元。
◾️「松露安格斯牛肉黑堡」單點109元、經典套餐179元。
◾️「松露脆雞腿黑堡」單點109元、經典套餐179元。
◾️「藜麥黑脆雞沙拉」單點149元、經典套餐219元。
◾️「金薯松露黑堡分享盒」：2份「金薯松露黑堡系列」（牛／雞，任選2款）＋20塊麥克雞塊＋大薯，售價450元起，歡樂送同步供應。
甜點則首度以經典黑森林蛋糕風味為靈感，推出全新「黑森林冰炫風」！經典綿密柔軟的奶香冰淇淋中，拌入濃郁果香的莓果可可醬，搭配O
REO餅乾碎片與酥脆甜筒脆片，完美融合多層次口感與酸甜風味，讓人好期待。販售日期10月21日上午10:30起至11月24日（ 或售完為止）：
◾️「黑森林冰炫風」單點69元。
人氣熱賣！麥當勞「海苔搖搖薯條、巧克力三角派」回歸
麥當勞表示，同步回歸2大人氣熱賣夯品，鹹香入味的「
海苔風味搖搖薯條」開吃。販售日期10月21日上午10:30起至11月24日（ 或售完為止）：
◾️「海苔風味搖搖薯條」單點69元；購買經典配餐選擇大薯，
即可「免費升級搖搖薯條」。
◾️「海苔風味搖搖粉包」單買6元，附贈搖搖袋乙個。
◾️活動期間凡購買分享盒或分享餐，皆可加價3元將薯條升級為「
海苔風味搖搖薯條」。
去年冬季爆紅掀起搶購的日本直送「巧克力三角派」也回歸，粉絲敲碗成功又吃得到了，千層可可派皮一咬爆出滑順濃郁的巧克力內餡，這次絕對要把握時間多吃一點。販售日期10月21日上午10:30起至11月24日（
或售完為止）：
◾️「巧克力三角派」單點50元。
麥當勞「萬聖節黑特餐」優惠！甜點雙享外送優惠
麥當勞表示，迎接萬聖節打造期間限定特餐，10月21日上午10:30至11月24日（
或售完為止）：
◾️「冰酷萬聖節黑特餐」優惠價270元起：「金薯松露黑堡系列」（牛／雞，任選
1款）＋海苔風味搖搖薯條＋黑森林冰炫風＋38元飲品。
◾️「甜派萬聖節黑特餐」優惠價250元起：「金薯松露黑堡系列」（牛／雞，任選
1款）＋海苔風味搖搖薯條＋巧克力三角派＋38元 飲品。
◾️「巧克力三角派雙享組」優惠價95元起：2個巧克力三角派。於歡樂送、外送平台foodpanda與 Uber Eats供應。
◾️「黑森林冰炫風雙享組」優惠價133元
起：2杯黑森林冰炫風。於歡樂送、外送平台foodpanda供應。
實際販售價格與供應方式依各平台公告為準。
肯德基：萬聖節「闇黑之吻蛋撻」明10/20開賣！
肯德基表示，今年萬聖節推出「闇黑之吻蛋撻」，蛋撻首度換上全黑撻皮還撒上神秘闇黑粉末，一咬染上黑唇印、還爆出血色酸甜口味的「桑葚流心醬」搭配滑順蛋奶餡，超有視覺衝擊感。明天10月20日至11月2日限定開賣：
◾️「闇黑之吻蛋撻」單顆57元。
◾️加點「闇黑之吻蛋撻禮盒」285元。
◾️加點「原味蛋撻 x 3＋闇黑之吻蛋撻 x 3」266元
◾️嚐鮮券優惠代碼50546「原味蛋撻＋闇黑之吻蛋撻」101元
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麥當勞萬聖節出手了！全新「探索黑的多變」系列，繼2021年黑堡風潮，2026年麥當勞推出「松露黑堡系列」，主打天然墨魚粉製成的黑麵包搭配濃郁松露醬，嚴選四盎司100%安格斯純牛肉打造「金薯松露安格斯牛肉黑堡」，
麥當勞「探索黑的多變」新品10月21日上午10:30 起至11月24日（或售完為止）：
◾️「金薯松露安格斯牛肉黑堡」單點119元、經典套餐189元。
◾️「金薯松露脆雞腿黑堡」單點119元、經典套餐189元。
◾️「松露安格斯牛肉黑堡」單點109元、經典套餐179元。
◾️「松露脆雞腿黑堡」單點109元、經典套餐179元。
◾️「藜麥黑脆雞沙拉」單點149元、經典套餐219元。
◾️「金薯松露黑堡分享盒」：2份「金薯松露黑堡系列」（牛／雞，任選2款）＋20塊麥克雞塊＋大薯，售價450元起，歡樂送同步供應。
◾️「黑森林冰炫風」單點69元。
麥當勞表示，同步回歸2大人氣熱賣夯品，鹹香入味的「
◾️「海苔風味搖搖薯條」單點69元；購買經典配餐選擇大薯，
◾️「海苔風味搖搖粉包」單買6元，附贈搖搖袋乙個。
◾️活動期間凡購買分享盒或分享餐，皆可加價3元將薯條升級為「
◾️「巧克力三角派」單點50元。
麥當勞表示，迎接萬聖節打造期間限定特餐，10月21日上午10:30至11月24日（
◾️「冰酷萬聖節黑特餐」優惠價270元起：「金薯松露黑堡系列」（牛／雞，任選
◾️「甜派萬聖節黑特餐」優惠價250元起：「金薯松露黑堡系列」（牛／雞，任選
◾️「巧克力三角派雙享組」優惠價95元起：2個巧克力三角派。於歡樂送、外送平台foodpanda與 Uber Eats供應。
◾️「黑森林冰炫風雙享組」優惠價133元
實際販售價格與供應方式依各平台公告為準。
肯德基表示，今年萬聖節推出「闇黑之吻蛋撻」，蛋撻首度換上全黑撻皮還撒上神秘闇黑粉末，一咬染上黑唇印、還爆出血色酸甜口味的「桑葚流心醬」搭配滑順蛋奶餡，超有視覺衝擊感。明天10月20日至11月2日限定開賣：
◾️「闇黑之吻蛋撻」單顆57元。
◾️加點「闇黑之吻蛋撻禮盒」285元。
◾️加點「原味蛋撻 x 3＋闇黑之吻蛋撻 x 3」266元
◾️嚐鮮券優惠代碼50546「原味蛋撻＋闇黑之吻蛋撻」101元