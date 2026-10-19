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金州勇士會為了柯瑞（Stephen Curry）生涯最後階段，梭哈爭取明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）嗎？尼克已暫停與唐斯的續約談判，《ESPN》記者溫霍斯特（Brian Windhorst）透露，若唐斯拒絕2027至28年價值6110萬美元的球員選項、明年夏天投入自由市場，勇士、快艇與老鷹都可能排隊提出大約搶人。唐斯目前有資格與尼克簽下一份最高4年2.76億美元（約新台幣89.5億元）的延長合約，但雙方對合約金額存在明顯落差。根據美媒報導，尼克曾提出約4年2億美元的合約，與唐斯可取得的最高金額相差超過7000萬美元。球團之後宣布，所有延長合約談判將暫停至球季後段，唐斯、哈特（Josh Hart）與麥克布萊德（Miles McBride）等人的合約問題都暫時擱置。唐斯坦言，自己也是透過消息才得知球團暫停談判，「這對我來說也是新聞，說實話，我非常失望。這顯然是商業的一部分，但我們在球場上仍有事情需要完成。」尼克老闆多蘭（James Dolan）過去已表明，球隊不願進入限制嚴格的第二層豪華稅線。若以接近頂薪的價格續約唐斯，尼克未來要保留冠軍核心、補強板凳或完成交易都將更加困難。不過，續約談判暫停並不代表唐斯確定離開尼克。他在2027至28年握有價值約6110萬美元的球員選項，只有選擇放棄，才能在2027年夏天成為非受限自由球員。對屆時年滿31歲的唐斯而言，是否放棄超過6000萬美元的保障薪資，將取決於其他球隊能提供多少年限與總金額。部分聯盟人士認為，受到新版勞資協議與第二層豪華稅限制影響，真正擁有足夠薪資空間、又願意提供頂薪的爭冠球隊可能不多。相較於4年2.76億美元頂薪，一份年薪4000萬至5000萬美元的長約，甚至先簽後換，可能是更符合市場現實的方案。溫霍斯特指出，一旦唐斯真的進入自由市場，勇士、快艇及老鷹等隊可能加入競爭。這代表勇士是潛在追求者之一，但目前尚不能稱為領跑者，也沒有證據顯示雙方已經接觸。勇士之所以受到關注，與球隊2027年夏天可能釋放大量薪資有關。巴特勒（Jimmy Butler）本季5680萬美元合約即將到期，格林（Draymond Green）2770萬美元合約也將走完，包括多份短約在內，勇士可能有超過1億美元薪資從帳面上消失。不過，這不等於勇士能直接拿出頂薪簽下唐斯。柯瑞（Stephen Curry）2027至28年仍有5570萬美元合約，穆迪（Moses Moody）、霍福德（Al Horford）及其他年輕球員也有薪資占用，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）另握有約2050萬美元球員選項。勇士仍須處理選項、薪資保留與完整名單，才能創造足夠空間。如果勇士成功網羅唐斯，他與柯瑞的搭配確實具備高度想像空間。唐斯能在三分線外拉開空間，也可以擔任擋拆終結者，甚至從高位策應，對方中鋒很難像面對傳統內線一樣長時間退守禁區。柯瑞與唐斯的擋拆組合，將迫使防守者在包夾持球者、換防或保護禁區之間做出選擇。唐斯的投射能力也能替柯瑞及其他持球者清空切入路線，補上勇士近年缺乏穩定內線得分點的問題。波辛吉斯目前因健康問題無限期缺陣，勇士尚未公布明確復出時間。他今年夏天與球隊簽下2年4000萬美元合約，但合約設有相關條款，勇士可在2027年夏天以較有限的財務代價結束合作。因此，若唐斯真的進入自由市場，勇士確實存在重整內線的條件。然而距離2027年自由市場仍有一個完整賽季，尼克也有時間重新啟動談判，唐斯更可能選擇執行6110萬美元球員選項。