薔琵颱風已完成第一輪眼牆置換，衛星雲圖上，颱風眼再度變得清晰，前中央氣象局局長鄭明典表示，薔琵颱風預估仍有些微增強空間；氣象署預報員鄭傑仁則提及，由於海溫仍有利發展，預計薔琵颱風明後天（10月20日至10月21日）達到巔峰強度，接近台灣時雖將逐漸減弱，仍會維持強颱姿態。
鄭明典今早透過臉書發文分享，薔琵颱風「第一輪的眼牆置換」完成，颱風眼再度清澈起來，眼牆雲系也趨於均勻環繞，觀察天氣預報資訊，薔琵颱風還有一些些增強空間。
薔琵完成眼牆置換重整 明後天挑戰巔峰強度
氣象署預報員鄭傑仁說明，「眼牆置換」是威力較強的颱風會出現的自然變化，主要是強烈颱風因為「近中心風速」太強，在颱風眼周圍的「原眼牆」外，出現新的「眼壁」，雲系逐步移入中心後，取代舊有的內眼壁。
鄭傑仁提及，氣象觀測上，眼牆置換有「颱風重整」的意義，薔琵颱風因為受到中層風切影響，在昨晚至今天清晨有稍微減弱的情況，但整體海溫還是有利於增強，預估明後天薔琵颱風會來到巔峰強度，接近台灣時逐漸減弱，但仍維持強颱姿態。
薔琵周五、周六影響最劇 北台灣、宜花慎防豪雨
鄭傑仁評估，薔琵颱風的「海上警報」會在周四發布，如果颱風速度明顯增快，也有機會在周三晚上發布，陸上警報則要視薔琵颱風路徑到底怎麼走，如果暴風圈可能接觸台灣，那周五也有機會發布。
鄭傑仁提醒，依照薔琵颱風動態，周五、周六就是它影響台灣最劇烈的時段，雨勢較大的區域包含北台灣、宜蘭、花蓮、山區等，可能都要注意大雨、豪雨發生，實際風雨還有待觀察，氣象署將持續追蹤，請民眾關注天氣動態，提前做好防颱準備。
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氣象署預報員鄭傑仁說明，「眼牆置換」是威力較強的颱風會出現的自然變化，主要是強烈颱風因為「近中心風速」太強，在颱風眼周圍的「原眼牆」外，出現新的「眼壁」，雲系逐步移入中心後，取代舊有的內眼壁。
鄭傑仁提及，氣象觀測上，眼牆置換有「颱風重整」的意義，薔琵颱風因為受到中層風切影響，在昨晚至今天清晨有稍微減弱的情況，但整體海溫還是有利於增強，預估明後天薔琵颱風會來到巔峰強度，接近台灣時逐漸減弱，但仍維持強颱姿態。
鄭傑仁評估，薔琵颱風的「海上警報」會在周四發布，如果颱風速度明顯增快，也有機會在周三晚上發布，陸上警報則要視薔琵颱風路徑到底怎麼走，如果暴風圈可能接觸台灣，那周五也有機會發布。
鄭傑仁提醒，依照薔琵颱風動態，周五、周六就是它影響台灣最劇烈的時段，雨勢較大的區域包含北台灣、宜蘭、花蓮、山區等，可能都要注意大雨、豪雨發生，實際風雨還有待觀察，氣象署將持續追蹤，請民眾關注天氣動態，提前做好防颱準備。