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▲A2O LITE成員AIJING艾敬的父母從事教育機構事業，卻長期拖欠薪資，被罵有錢送女兒出國，卻沒錢付薪水。（圖／翻攝自微博）

李秀滿推出的9人女團「A2O LITE」出道即巔峰，打破許多影音平台觀看紀錄，其中年紀最小的AIJING（盛艾敬）才13歲，不僅是舞蹈擔當，外型也非常亮眼，只不過她才剛出道，就被挖出雙親長期拖欠薪資，總債務高達345萬元（約台幣1550萬元），有網友捕捉到AIJING下班後狀態不好，偷偷落淚，不僅登上微博熱搜，就連韓網也出現抵制聲音，畢竟偶像需要給予正面影響，但也有人認為父母的過錯不應該由孩子承擔。AIJING在舞台上魅力十足，近來卻被拍到下班後神情落寞，似乎還偷偷落淚，因為她的父母張靜、盛嘉川所成立的「北京索菲思教育科技有限公司」長達2年的時間沒有按時付薪水給員工，還遭到法院裁定強制執行到院清償，總債務高達345萬元（約台幣1550萬元），張靜第一時間發文承認過錯，並表示正在協商處理，絕對會負起責任，希望此事不要影響到孩子。然而網友並不買單，甚至韓網也出現抵制聲浪，希望AIJING退出團體，事實上，網友在意的並不是欠薪的問題，而是他們一邊拖欠薪資，又一邊砸重金讓女兒在韓國出道，AIJING才13歲，就已經找超過100名舞蹈老師上過課，還赴美參加WOD世界舞蹈大賽，單場成本就要2、30萬元。偶像應該給人正面力量，乾淨、正向的家庭背景很重要，否則會影響追隨者的是非觀念，也起不了偶像能給予的榜樣作用，但也有人認為，父母的過錯不應該由子女承擔，AIJING一路走來一定也付出非常多努力，「13歲的小孩，哪能扛得住成人世界的爛攤子」、「父母欠債是他們的錯」、「2年前才欠薪，能培養出這樣的小孩，肯定很早就開始了，給點空間吧」。