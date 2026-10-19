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法國學生抗議活動擴大後演變成嚴重動亂，聖安東尼奧馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）也被捲入政治風暴。文班亞馬日前曾公開聲援學生爭取教育資源，卻因在10月17日發布一張意義不明的「持時鐘兔子」迷因圖，遭法國國民議會議員拉瓦萊特（Laure Lavalette）指控支持暴動，甚至要求將財物損失的帳單寄給他。法國學生抗議最初源於學校師資不足、設備老舊、教室人數過多，以及部分校舍缺乏適當冷暖氣等問題。運動隨後從巴黎弱勢郊區向全國擴散，學生要求政府正視教育資源分配不均與公共投資縮減。成長於巴黎近郊楠泰爾（Nanterre）的文班亞馬，過去也曾在當地就學。他日前談到學生運動時表示，自己不久前仍是高中生，對這些問題並不陌生，只是幸運地透過籃球離開原本的環境，「這些是系統性的不平等，問題非常根深蒂固。事實上，我很高興看到高中生與年輕人願意讓外界聽見他們的聲音。」文班亞馬強調，他聽見學生的訴求並支持他們，也希望政府高層願意傾聽。被問到如果人在法國，是否可能親自參加抗議，他則回答：「我很樂意。」10月17日的全國示威已不再只有學生參與，也結合工會、黃背心運動及其他不滿物價與公共服務惡化的群體。法國各地約有55萬至80萬人上街，多數示威者和平表達訴求，但部分激進團體與趁亂搶劫者在巴黎、里昂、馬賽及利摩日等地製造暴力衝突。利摩日市政廳遭到縱火，里昂旅遊辦公室被燒毀，巴黎也出現商店遭闖入洗劫、車輛起火及警民衝突。根據《路透社》報導，當天全法國有超過1200人被捕，逾150名警察受傷。法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）將暴力事件歸咎於極左派激進人士及犯罪分子，總統馬克宏（Emmanuel Macron）也表示，參與破壞公共建築與商家的民眾將被追究責任。就在示威演變成暴力衝突的同一天，文班亞馬在個人X帳號發布一張「拿著時鐘的兔子」迷因圖。這類圖片通常帶有「時間快到了」或某件事即將發生的含義，但文班亞馬沒有附上文字，也未說明貼文是否與法國示威有關。這張意義模糊的圖片隨即被部分政治人物解讀為支持10月17日行動。法國國民議會議員拉瓦萊特（Laure Lavalette）轉發貼文並寫道：「把損壞的帳單寄給他。」尼斯市長喬蒂（Éric Ciotti）則指控，包括文班亞馬在內、曾呼籲支持10月17日行動的法國名人，必須為後續暴動承擔「歷史責任」，並主張相關人士應受到譴責。不過，法國媒體也指出，沒有證據顯示文班亞馬曾支持縱火、搶劫或攻擊警察。他先前明確聲援的是學生對教育制度的訴求，而非10月17日示威中的暴力行為。法國《南方電訊報》便質疑喬蒂是否過早下結論，強調文班亞馬雖然支持學生運動，但不能因此直接推論他認同各地發生的暴動。此次大規模示威雖建立在學生運動累積的能量上，實際參與者及訴求已更加複雜，包括高物價、薪資、退休金與公共服務等議題。暴力事件主要被指由黑衣集團、激進派及趁亂行竊者造成，也不等同所有參與示威的學生與民眾。