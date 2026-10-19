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趙少康二度專訪沈伯洋 被形容為突破同溫層

沈富雄示警：蔣萬安「有可能落選」 更形容為「日落西山」

民進黨台北市長候選人沈伯洋近期接連接受前中廣董事長趙少康訪問，其中《少康戰情室》專訪在YouTube累積超過150萬次觀看，引發突破同溫層的說法。趙少康先前表示也有邀台北市長蔣萬安，但始終未能成行；他先專訪沈伯洋，更讓前立委沈富雄多次批評是在幫對手「破圈」，如今蔣萬安終於敲定今（19）日晚間8時登上《少康戰情室》！而就在前一天，沈富雄也才公開示警蔣萬安「有可能落選」，甚至形容其選情「日落西山了」。沈伯洋近期接受趙少康《少康戰情室》專訪後，網路觀看數持續攀升，上週又二度接受趙少康在中廣的訪問。沈富雄因此多次在節目上表示不滿，認為沈伯洋團隊是精心規劃「破圈」，刻意找藍營或偏藍主持人的節目上，藉此接觸中間及不同政治立場選民。趙少康則當場反駁，身為媒體人就應該提供平台給不同陣營候選人，藍綠白都可以邀請，主持人負責提出尖銳問題，至於回答得好不好，應交由觀眾判斷，而不是把候選人的選情問題歸咎於媒體。如今，蔣萬安確定19日晚間8時登上《少康戰情室》接受訪問，受到外界高度關注。不過就在蔣萬安即將登上趙少康節目前夕，沈富雄上《TVBS戰情室》談及台北市長選情，語出驚人表示，「現在我必須講，辯論還沒開始，大家就已經看好沈伯洋，這個危機非常的深啊！」他進一步對同場的國民黨台北市議員李柏毅、立委葉元之表示，自己原先以為沈伯洋只是「在媒體、電視、廣播佔上風」，如今看來已經不只如此，接著連喊2次：「我跟你講，蔣萬安有可能落選！有可能落選！」接著談到蔣萬安目前選情時，沈富雄更直接形容：「現在蔣萬安啊，日落西山了…還沒有落啦，但是很像要日落西山了，夕陽了，你知道嗎？」他也評論台中市長盧秀燕將接任蔣萬安競選總部主委，是「危機中的急救、妥協中的妥協」。