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金州勇士隊新賽季將面臨嚴峻的陣容老化考驗。根據知名體育媒體《Rotoworld》最新發布的一項調查數據顯示，勇士隊以平均年齡29.39歲榮登全NBA「最老球隊」寶座。陣中由柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）等核心老將領軍，雖然經驗豐富，但也讓球隊年齡一舉跨過29歲的高齡門檻。此外，美媒《Heavy Sports》直言最令人驚豔的是雷霆，只因他們又強又年輕。數據顯示，本季全聯盟僅有兩支球隊的平均年齡突破29歲大關，分別是勇士隊（29.39歲）與邁阿密熱火隊（29.01歲）。熱火隊在透過交易補進前勇士名將湯普森（Klay Thompson）後，平均年齡顯著上升。相比之下，排名第三的紐約尼克隊（28.23 歲）與勇士相差了超過整整1歲，四、五名則分別為波士頓塞爾蒂克（27.57 歲）與印第安納溜馬（27.49 歲）。回顧歷史，NBA史上平均年齡最高的紀錄由2000-01賽季的猶他爵士隊（32.60歲）所保持。雖然過往時代偏好經驗豐富的老將，但近年隨著新秀合約CP值極高，聯盟趨勢已大幅走向年輕化，讓勇士與熱火這類「高齡球隊」顯得極為罕見。勇士隊在休賽季並未進行大規模的陣容洗牌。最主要的操作是續約老將中鋒波爾辛傑斯（Kristaps Porzingis），但他卻因神秘疾病要無限期休戰，無法趕上開季。而在選秀會上，勇士選進的新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）更是樂透區中最年長的新秀；加上霍福德（Al Horford）等資深老將，讓勇士的平均年齡居高不下。比起下注未經考驗的新人，勇士球團顯然更青睞老將經驗。面對西區競爭對手的陣容深度與運動天賦，總教練柯爾（Steve Kerr）在新賽季的調度將異常艱難。外界預測勇士本季恐將陷入附加賽爭奪戰，爭冠機率微乎其微。若要解決老化問題，透過交易引進年輕戰力或許是唯一解法。與勇士形成強烈對比的是正在重建的布魯克林籃網隊，他們以平均24.31歲成為全聯盟最年輕的球隊。在最年輕的榜單中，最令《Heavy Sports》驚豔的是由「SGA」吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的雷霆隊。雷霆隊是聯盟中第3年輕的球隊，他們不僅連續3個賽季威震西區，同時還保持著年輕的陣容。儘管年齡未必與戰績直接掛鉤，但在高強度的NBA賽季中，陣容過老往往伴隨傷病與體能隱憂。隨著柯瑞時代進入倒數階段，這支老牌勁旅能否打破質疑、用經驗戰勝歲月考驗，將是新賽季最受矚目的焦點之一