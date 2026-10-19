《烏龍院》是由台灣漫畫家敖幼祥創作的經典漫畫，但長達多年的《烏龍院》商標遭投訴廢止。近日敖幼祥出面控訴，表示10年來持續繳納商標規費，卻收到經濟部智財局的商標廢止處分書，一查原因是有人不斷向主管機關申請，指他3年內沒有使用其商標，讓他才知道，只要3年未使用商標，任何人便可以申請、爭取他人商標，讓他痛批「我是犯了什麼罪？你們保護的到底是誰？」
繳費10年《烏龍院》商標遭廢止！敖幼祥怒：我犯什麼罪
漫畫家敖幼祥17日在臉書透過影片控訴，表示收到來自經濟部智財局的商標廢止處分書，透露當初為了保護創作，因而註冊商標，避免遭他人仿冒，沒想到10年來持續繳納商標規費，只要3年不用，「就有人可以去商標局爭取廢止商標，變成他的。」
敖幼祥痛訴，一名女子不斷向主管機關申請，直指他3年內沒有使用其商標，商標局受理後，不只要求他提出各項證據，甚至還派人到敖幼祥家裡、工作室拍照，讓敖幼祥怒轟「我是犯了什麼罪？你們保護的到底是誰？那以後這些創作人都不要去註冊了」，並強調此事已經影響創作，全案已委託律師處理。
《烏龍院》陪伴台灣人40年！紅遍兩岸三地：還被改編電影
據了解，《烏龍院》是由台灣漫畫家敖幼祥所創作的經典爆笑漫畫作品，從1983年1月起開始在《中國時報》連載，1985年則於日本講談社《Morning》月刊開始連載，故事以宋朝一座寺廟為舞台，描述兩個師傅與兩個徒弟，在寺中一面學武、一面闖蕩江湖的搞笑趣事。
《烏龍院》人氣極高，風靡兩岸三地，開啟了台灣報紙連載漫畫的風潮，更是台灣漫畫界最具代表性的原創IP之一，後續還被改編成動畫、真人版連續劇、電影等，陪伴無數台灣人共同成長。
《烏龍院》商標廢止引爭議！漫畫工會聲援：開了極其惡劣先例
《烏龍院》商標遭廢止爭議傳出後，台北市漫畫工會昨晚（18日）公開聲援敖幼祥，痛批「開了極其惡劣的先例」，認為該事件絕非業者無意間「撞名」或巧合，在業者提交訴願資料中，包含針對敖幼祥老師個人使用IP之狀況、甚至對敖老師其日常活動範圍長期進行的刻意蒐證，顯然是有預謀、有針對性行為，目的在於鑽法律漏洞，企圖將他人辛勤耕耘的果實據為己有。
工會強調，這不是正當的商標競爭，是對原創精神的惡意掠奪，強烈譴責惡意掠奪者，並呼籲相關單位重視此案，建請智慧財產局及相關訴願審議機關，應審慎重視此案背後的惡意動機與社會影響，切莫讓法律成為掠奪者侵害原創IP的工具。
我是廣告 請繼續往下閱讀
漫畫家敖幼祥17日在臉書透過影片控訴，表示收到來自經濟部智財局的商標廢止處分書，透露當初為了保護創作，因而註冊商標，避免遭他人仿冒，沒想到10年來持續繳納商標規費，只要3年不用，「就有人可以去商標局爭取廢止商標，變成他的。」
敖幼祥痛訴，一名女子不斷向主管機關申請，直指他3年內沒有使用其商標，商標局受理後，不只要求他提出各項證據，甚至還派人到敖幼祥家裡、工作室拍照，讓敖幼祥怒轟「我是犯了什麼罪？你們保護的到底是誰？那以後這些創作人都不要去註冊了」，並強調此事已經影響創作，全案已委託律師處理。
據了解，《烏龍院》是由台灣漫畫家敖幼祥所創作的經典爆笑漫畫作品，從1983年1月起開始在《中國時報》連載，1985年則於日本講談社《Morning》月刊開始連載，故事以宋朝一座寺廟為舞台，描述兩個師傅與兩個徒弟，在寺中一面學武、一面闖蕩江湖的搞笑趣事。
《烏龍院》人氣極高，風靡兩岸三地，開啟了台灣報紙連載漫畫的風潮，更是台灣漫畫界最具代表性的原創IP之一，後續還被改編成動畫、真人版連續劇、電影等，陪伴無數台灣人共同成長。
《烏龍院》商標遭廢止爭議傳出後，台北市漫畫工會昨晚（18日）公開聲援敖幼祥，痛批「開了極其惡劣的先例」，認為該事件絕非業者無意間「撞名」或巧合，在業者提交訴願資料中，包含針對敖幼祥老師個人使用IP之狀況、甚至對敖老師其日常活動範圍長期進行的刻意蒐證，顯然是有預謀、有針對性行為，目的在於鑽法律漏洞，企圖將他人辛勤耕耘的果實據為己有。
工會強調，這不是正當的商標競爭，是對原創精神的惡意掠奪，強烈譴責惡意掠奪者，並呼籲相關單位重視此案，建請智慧財產局及相關訴願審議機關，應審慎重視此案背後的惡意動機與社會影響，切莫讓法律成為掠奪者侵害原創IP的工具。