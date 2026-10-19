還在用舊手機的人要注意了，LINE官方宣布自2026年11月4日起，將停止支援部分舊版LINE應用程式，包括iPhone、iPad及Android裝置都受到影響。如果手機作業系統太舊、無法升級LINE版本，下個月恐怕無法繼續正常使用LINE。官方也公布受影響的版本，以及繼續使用LINE的解決方法，提醒用戶提前檢查。
LINE官方宣布11月4日停止支援舊版本
LINE支援中心自11月4日起，iOS及iPadOS的LINE版本低於14.6.3，以及Android的LINE版本低於14.4.6，將正式停止提供支援。官方指出，只要將手機作業系統及LINE應用程式更新至符合要求的版本，就能繼續使用LINE。不過，如果手機已經老舊到無法更新作業系統，甚至無法安裝符合要求的LINE版本，恐怕就得考慮換手機。
LINE官方公布最低版本限制
LINE官方依照不同裝置，公布11月4日起繼續使用LINE的最低版本要求：
◾iPhone、iPad：作業系統需為iOS或iPadOS 15.0以上，LINE應用程式至少更新至14.6.3版本。
◾Android手機、平板：作業系統需為Android 8.0以上，LINE應用程式至少更新至14.4.6版本。
◾舊版iOS、iPadOS：若仍使用14.8.1以下版本，必須先將作業系統升級至15.0以上，再更新LINE。
◾舊版Android：若使用Android 7.1.2以下版本，必須先升級至Android 8.0以上，再更新LINE。
哪些舊手機恐不能用LINE？iPhone 6、Android 7要注意
LINE官方說明，iPhone與iPad至少需要iOS、iPadOS 15.0以上版本，Android手機則需要Android 8.0以上，並搭配符合要求的LINE版本，才能繼續使用。其中，iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s及更早推出的機型，因無法升級至iOS 15，將難以符合這次的最低支援條件。Android手機若仍停留在Android 7.1.2以下版本，也必須先確認是否能升級至Android 8.0以上。
LINE版本3步驟確認
擔心自己的手機版本太舊？其實不用另外下載檢查工具，只要開啟LINE，就能確認目前安裝的應用程式版本。
LINE版本查詢步驟：
1.開啟LINE，進入「主頁」，點選右上角的「設定」齒輪圖示。
2.找到並點選「關於LINE」。
3.查看「使用版本」，確認目前LINE的版本號碼。
如果發現LINE版本低於官方要求，可以前往App Store或Google Play更新。若無法更新，則需進一步確認手機作業系統是否過舊。LINE也提醒，更新LINE應用程式時，部分裝置可能需要先升級作業系統，才能順利安裝符合要求的版本。
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LINE支援中心自11月4日起，iOS及iPadOS的LINE版本低於14.6.3，以及Android的LINE版本低於14.4.6，將正式停止提供支援。官方指出，只要將手機作業系統及LINE應用程式更新至符合要求的版本，就能繼續使用LINE。不過，如果手機已經老舊到無法更新作業系統，甚至無法安裝符合要求的LINE版本，恐怕就得考慮換手機。
LINE官方依照不同裝置，公布11月4日起繼續使用LINE的最低版本要求：
◾iPhone、iPad：作業系統需為iOS或iPadOS 15.0以上，LINE應用程式至少更新至14.6.3版本。
◾Android手機、平板：作業系統需為Android 8.0以上，LINE應用程式至少更新至14.4.6版本。
◾舊版iOS、iPadOS：若仍使用14.8.1以下版本，必須先將作業系統升級至15.0以上，再更新LINE。
◾舊版Android：若使用Android 7.1.2以下版本，必須先升級至Android 8.0以上，再更新LINE。
哪些舊手機恐不能用LINE？iPhone 6、Android 7要注意
LINE官方說明，iPhone與iPad至少需要iOS、iPadOS 15.0以上版本，Android手機則需要Android 8.0以上，並搭配符合要求的LINE版本，才能繼續使用。其中，iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s及更早推出的機型，因無法升級至iOS 15，將難以符合這次的最低支援條件。Android手機若仍停留在Android 7.1.2以下版本，也必須先確認是否能升級至Android 8.0以上。
LINE版本3步驟確認
擔心自己的手機版本太舊？其實不用另外下載檢查工具，只要開啟LINE，就能確認目前安裝的應用程式版本。
LINE版本查詢步驟：
1.開啟LINE，進入「主頁」，點選右上角的「設定」齒輪圖示。
2.找到並點選「關於LINE」。
3.查看「使用版本」，確認目前LINE的版本號碼。
如果發現LINE版本低於官方要求，可以前往App Store或Google Play更新。若無法更新，則需進一步確認手機作業系統是否過舊。LINE也提醒，更新LINE應用程式時，部分裝置可能需要先升級作業系統，才能順利安裝符合要求的版本。