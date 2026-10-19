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▲在14年NBA職業生涯中，史陶德邁爾累積薪資收入超過1.67億美元。（圖／取自 Phoenix Suns X）

▲今年8月入選奈史密斯籃球名人堂的前NBA明星大前鋒史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）。（圖／取自 Phoenix Suns X）

2026年8月，6屆NBA全明星、5度入選年度最佳陣容的「小霸王」史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）正式踏入奈史密斯籃球名人堂的榮譽殿堂。然而，就在外界以為這位曾席捲聯盟的頂級大前鋒將像其他退役球星一樣轉戰球評或商界時，他卻在同一時間悄悄完成了人生清單中最質樸、也最早埋下的終極夢想——成為一名真正的警察。日前，邁阿密戴德學院（Miami Dade College）司法學院基礎執法學院迎來了一位身材格外魁梧的畢業生。43歲的史陶德邁爾身穿警校制服走過畢業典禮舞台，並榮獲表彰傑出貢獻的哈利「教練」艾佛瑞特獎（Harry "Coach" Everett Award）。接下來，他將正式前往邁阿密戴德縣學校警察局（Miami-Dade Schools Police Department）接受內部在職實務培訓與巡邏見習，開啟人生第二篇章。在14年NBA職業生涯中，史陶德邁爾曾效力鳳凰城太陽隊（Phoenix Suns）、紐約尼克隊（New York Knicks）、達拉斯獨行俠隊（Dallas Mavericks）及邁阿密熱火隊（Miami Heat），累積薪資收入超過1.67億美元。然而，無論球場上的成就多麼輝煌，他內心深處始終留著那個在佛羅里達街頭流浪的小男孩身影。史陶德邁爾的童年歷經坎坷，父母早年離異，母親因竊盜等罪名進出監獄二十多次，他年幼時常無家可歸，甚至必須和哥哥睡在路邊的警察崗亭躲雨過夜。但那些崗亭對他而言並非恐懼的象徵，反而是他童年裡最早感受到安全感的地方。「這是我從小就想做的事。」史陶德邁爾在畢業前接受《運動畫刊》（Sports Illustrated）專訪時回憶道：「記得在小學的職業探索日，當老師問大家長大後想做什麼時，我脫口而出的第一個答案就是當警察。執法工作在我們家就像是一種家族傳統——我的叔叔是巡佐警長，他的兄弟是副警長，我的表哥也是警長，妹妹現在同樣在警校受訓。」為了實現這個兒時夢想，史陶德邁爾放下了昔日NBA巨星的光環，選擇從最基層的學員做起。他在警校進行了長達10個半月、累計超過848個小時的嚴格培訓。警校的生活充滿軍事化紀律與高強度體能磨練。學員們每天從整隊降旗開始，隨後立即進行25次激勵俯臥撐；在常規體能訓練中，動輒得完成長跑數公里、負重深蹲、匍匐前進與高強度衝刺。「這比打NBA還要艱難一些，」史陶德邁爾笑著坦言：「在NBA主要以短距離折返跑為主，但警校注重長距離耐力與持續負重，每項體能測驗都必須嚴格卡死時間。」除了嚴苛的體能要求，他還必須研讀長達700多頁、共18個章節的執法手冊，涵蓋急救CPR、衝突降溫、駕駛應變、槍械戰術以及複雜的法規程序。在最終長達3小時、涵蓋200道考題的州級執法資格考試中，合格標準高達80%以上，稍有不慎便會遭到淘汰。「我沒有尋求任何名人特權，」他表示：「我和所有一般同學坐在一起研讀、一起感到挫折、一起參加每一場測驗，踏踏實實從零學起。」作為身高6呎10吋、體重近270磅的傳奇球星，走上街頭勢必引來注目。談到未來走入社區後的目標，史陶德邁爾眼神充滿堅定：「我的身材確實自帶一種強大的氣場與威懾力，但我更看重的是溝通。警察是一份真正以社區為核心的工作，職責就是保護與服務那些迫切需要安全生活環境的人們。」走過人生的大起大落，史陶德邁爾深知一個在困境中迷茫的孩子有多需要引導。「小時候有許多執法人員成為我的人生榜樣，指引我走上正軌。如今換我穿上這身制服，我想親自走進社區接觸年輕一代，在他們誤入歧途之前及時拉他們一把，不只是體育層面，更是在做人處世與職業規劃上給予他們最正確的指引。」從NBA萬人空巷的球場焦點，到戴上戰術裝備腰帶、走入邁阿密戴德縣校園社區的基層執法人員，史陶德邁爾畫出了一道不可思議的人生弧線。繁華褪去，洗盡鉛華，這位剛踏入名人堂的傳奇球星沒有豪言壯語，只是踏實而自豪地向世界宣告：「現在，我是一名警察了。」