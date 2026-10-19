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▲金正恩80公尺巨型遊艇曝光（圖／截自ＢＢＣ）

▲金正恩80公尺巨型遊艇曝光（圖／路透社／達志影像）

北韓民眾長年在糧食短缺中掙扎，領導人金正恩一家卻在海上過著奢華生活！英國廣播公司（BBC）18日公布衛星影像分析，發現金正恩位於東部港口元山的別墅附近海域，今年多次出現4艘大型豪華遊艇，其中最大的一艘長達80公尺，甲板上竟設有一座50公尺長的泳池，旁邊還有多條水上滑梯，奢華程度令人咋舌。根據BBC分析今年7月至10月中旬的衛星影像，元山一帶海域共有4艘大型船隻反覆出沒，長度分別為50公尺、55公尺、60公尺及80公尺。其中最受矚目的80公尺遊艇，從去年10月到今年6月一直停在元山的船舶維修設施，7月初才駛往金正恩家族別墅所在的葛麻半島附近海域。這艘遊艇甲板上的泳池長達50公尺、設有4條泳道，幾乎佔去船身一半長度。其他3艘船隻也多次出現在元山附近的大島、薪島一帶海域，60公尺長的船隻近期更被拍到停在金正恩別墅附近。衛星影像還顯示，50公尺遊艇旁停靠著4艘小型船隻。衛星影像專家鄭成學分析，這些小艇負責替大船運送人員、燃料和物資，而附近的小島則被當成海上度假勝地，提供不受外界窺探的私密空間。北韓官方從未公開這些船隻的所有人，但多名前北韓官員、脫北者與專家都指出，與北韓領導層無關的人，幾乎不可能擁有或自由使用這種等級的船隻。曾任職勞動黨「39號室」的脫北者李正浩透露，這些船平時冬天停放在造船廠，到了夏天就開往金正恩的別墅或葛麻一帶，供家族游泳和休閒娛樂。39號室是專門替金氏家族籌措與管理外匯資金的機構，被外界視為金家的「私人金庫」。BBC也指出，衛星影像本身無法證明金正恩就在船上，但船隻的移動時間，恰好與金正恩從公開場合消失的期間吻合。而北韓官媒很少報導領導人度假，通常都包裝成工作視察。這些遊艇的確切價格不得而知，但同等級的豪華遊艇售價動輒數千萬美元，甚至超過1億美元（約新台幣32億元）。相比之下，金正恩先前另一艘29公尺長的「公主號」遊艇，估價約700萬美元。事實上，金家的海上奢華早有前例。BBC比對過往衛星影像發現，早在2002年金正日執政時期，元山海域就曾出現過特徵相似的大型船隻。2013年訪問北韓的前NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）也曾透露，他和金正恩在元山一起騎水上摩托車、騎馬，並形容當時搭乘的60公尺大船，就像客輪和迪士尼遊輪的綜合體。元山對金家來說意義特殊。金正恩小時候就和哥哥金正哲、妹妹金與正及母親高英姬在這裡長大。不只是遊艇，金家成員對國際精品的喜愛也早已不是秘密。儘管聯合國安理會早在2006年就禁止向北韓出口奢侈品，但外界認為平壤當局仍透過外交郵袋等管道，替權貴階層進口精品。金正恩的妻子李雪主2012年首度公開亮相時，就被拍到手拿Dior手提包，此後也多次被發現使用名牌包。2025年6月元山葛麻海岸旅遊區竣工典禮上，她疑似背著Gucci的GG Marmont包，官網售價約2,200美元。被外界視為接班人的女兒金主愛，同樣是精品愛用者。她2023年陪父親觀看飛彈試射時，身上那件黑色羽絨外套被查出是法國精品Dior，價值1,900美元；在元山葛麻竣工典禮上，她手上的錶也疑似是卡地亞（Cartier）。就連金與正，2023年訪問俄羅斯時也被拍到手拿Dior包。金家的奢華生活，與一般北韓人民的處境形成強烈對比。根據聯合國2025年的報告，北韓普遍存在強迫勞動與長期糧食短缺問題，估計約有40%的人口營養不良。脫北者也透露，雖然北韓法律規定民眾每年享有14天假期，但實際上很少落實，而且民眾若要離開居住地，還必須事先取得當局許可。