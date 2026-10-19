薔琵颱風持續增強，周五、周六（10月23日至10月24日）影響台灣最劇烈，中央氣象署預報員李孟軒表示，薔琵路徑可能朝西北通過宜蘭近海，仍不排除登陸東半部，海上警報最快周三晚上發布，周五、周六北部、宜花及中部山區慎防大雨或豪雨。北北基、宜蘭、花蓮暴風侵襲機率已突破50％，是否停班停課仍由地方政府決定。
強烈颱風薔琵，今（19）日上午，位置在鵝鑾鼻東南東方2120公里處，以每小時21公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒53公尺（每小時191公里），瞬間最大陣風每秒65公尺（每小時234公里），七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑100公里。
薔琵颱風路徑往東修 海警最快周三晚上發布
李孟軒說明，薔琵颱風未來2天持續朝偏西方向移動，大約周四、周五會因為太平洋高壓減弱而北轉，相較於前兩天，今天整體路徑有「往東修正」的趨勢，周五、周六可能「朝西北通過宜蘭近海」機率較大，但目前仍無法排除「中心登陸東半部」的可能，還需要持續觀察。
李孟軒提及，依照目前薔琵颱風路徑預估，「海上颱風警報」可能在周四上半天發布，但若颱風速度較快，也有機會在周三晚上發布，陸上警報則要視薔琵颱風路徑北轉角度、時間而定，如果暴風圈可能接觸台灣，周五也有機會發布陸上警報。
薔琵颱風將達強度巔峰 周五、周六風雨最強
強度方面，薔琵颱風昨晚至今天清晨有因為結構重整稍微減弱，但今天上午已重新增強，由於整體海溫還是有利於增強，預估明後天薔琵颱風會來到巔峰強度，近中心風速有機會來到每秒60公尺，接近台灣時會出現減弱，但仍維持強颱姿態。
李孟軒提醒，薔琵颱風周五、周六就是影響台灣最劇烈，雨勢較大的區域包含北台灣、宜蘭、花蓮、中部山區等，可能都要注意大雨、豪雨發生，實際風雨還有待觀察，氣象署將持續追蹤。
北北基、宜花入列 暴風侵襲機率破50%
此外，根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今天上午8時，宜蘭縣暴風侵襲機率達56％，其次依序為基隆市55％、花蓮縣54％、台北市53％、新北市52％，李孟軒提及，以目前來看，暴風圈可能擦邊新北市、宜蘭縣機率較高。
超過4成的縣市包括桃園市49％、綠島48％、蘭嶼46％、新竹縣46％、新竹市45％、苗栗縣43％、台東縣43％、台中市41％、南投縣41％及彰化縣40％；李孟軒強調，周五、周六是否停班停課，最終仍以地方政府判斷為準。
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李孟軒說明，薔琵颱風未來2天持續朝偏西方向移動，大約周四、周五會因為太平洋高壓減弱而北轉，相較於前兩天，今天整體路徑有「往東修正」的趨勢，周五、周六可能「朝西北通過宜蘭近海」機率較大，但目前仍無法排除「中心登陸東半部」的可能，還需要持續觀察。
李孟軒提及，依照目前薔琵颱風路徑預估，「海上颱風警報」可能在周四上半天發布，但若颱風速度較快，也有機會在周三晚上發布，陸上警報則要視薔琵颱風路徑北轉角度、時間而定，如果暴風圈可能接觸台灣，周五也有機會發布陸上警報。
強度方面，薔琵颱風昨晚至今天清晨有因為結構重整稍微減弱，但今天上午已重新增強，由於整體海溫還是有利於增強，預估明後天薔琵颱風會來到巔峰強度，近中心風速有機會來到每秒60公尺，接近台灣時會出現減弱，但仍維持強颱姿態。
李孟軒提醒，薔琵颱風周五、周六就是影響台灣最劇烈，雨勢較大的區域包含北台灣、宜蘭、花蓮、中部山區等，可能都要注意大雨、豪雨發生，實際風雨還有待觀察，氣象署將持續追蹤。
此外，根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今天上午8時，宜蘭縣暴風侵襲機率達56％，其次依序為基隆市55％、花蓮縣54％、台北市53％、新北市52％，李孟軒提及，以目前來看，暴風圈可能擦邊新北市、宜蘭縣機率較高。
超過4成的縣市包括桃園市49％、綠島48％、蘭嶼46％、新竹縣46％、新竹市45％、苗栗縣43％、台東縣43％、台中市41％、南投縣41％及彰化縣40％；李孟軒強調，周五、周六是否停班停課，最終仍以地方政府判斷為準。