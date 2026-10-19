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杜承哲狠酸：沈伯洋用語連國中生都能理解

台北市長選戰倒數6週，前國民黨副主席連勝文昨（18）日替黨籍議員林杏兒站台時，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋的科技政策論述開酸，不僅稱「他講話我們都聽不懂」，還諷刺「可能旁邊有人在抽大麻」。對此，胸腔外科醫師杜承哲怒嗆，「哎呀！熟悉的連公子，您回來啦」，並反諷若真的有人理解困難，相信沈伯洋團隊會再加強改進。連勝文昨針對沈伯洋日前質疑台北科技廊帶、稱矽谷為「舊思維」等說法開砲，直指沈伯洋「講話我們都聽不懂」，甚至酸稱「可能旁邊有人在抽大麻，所以影響到沈伯洋的思考跟回答」，並反問「這樣還要大麻合法化？」連勝文發言曝光後，杜承哲隨即在臉書發文抨擊，開頭便反酸：「哎呀熟悉的連公子您回來啦。」杜承哲表示，沈伯洋因為過去曾做過補習班老師，「用語上，大部分可以讓博士到國中生都能理解」。他接著寫道，假使真的還是有人在理解上有困難，「我相信團隊看到後會請沈伯洋儘量加強、改進」，以反諷方式回應連勝文「聽不懂」的批評。杜承哲貼文一出，不少民眾也紛紛表示：「那蔣市長回答的都沒人聽得懂，是自己吸大麻？」、「一開口就是這種水準，國家還能交到這些人手裡？」、「腦子跟不上沈伯洋？還是其實呼麻的是連公子？」、「突然想到家暴新聞」、「選情崩盤的前兆」、「蔣公子談AI的時候，旁邊是否有人喝保利達B？」