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根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，奧克拉荷馬雷霆隊已在開季前夕與陣中22歲防守大鎖華萊士（Cason Wallace）達成協議，雙方將簽下一份為期5年、總價值高達1.39億美元（約合新台幣45.2億元）的提前續約合約。這份合約將他長期留在雷霆陣容中至2031-32賽季，確立了他作為衛冕軍核心版圖的要角地位。作為2023年選秀會第10順位被選中的後衛，華萊士憑藉著優異的防守，迅速成為雷霆隊不可或缺的核心戰力，並曾協助球隊奪得2024-25賽季的NBA總冠軍。現年22歲的華萊士在2025-26賽季迎來個人生涯代表作，代表雷霆出賽77場其中有58場先發，場均繳出生涯新高的8.6分與2.6助攻，另有3.1籃板，投籃命中率43.2%、三分球命中率35.1%。他在防守端的表現更是震撼全聯盟，單季送出聯盟最高的150次抄截，不僅獲選為年度防守第二隊，更在年度最佳防守球員（DPOY）票選中榮獲第7名肯定。今年休賽季期間，雷霆隊為了因應未來薪資陣容與勞資協議上限，進行了一系列省錢操作，先後交易走了多特（Luguentz Dort）、喬（Isaiah Joe）以及威金斯（Aaron Wiggins）等側翼要角，換取了7個二輪選秀籤且未接收任何球員，成功將薪資控制在第二層硬上限（Second Apron）下方690萬美元。這項異動也順理成章將華萊士扶正為先發後衛，成為兩屆MVP得主「SGA」吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在後場的最強搭檔。雷霆總管普雷斯蒂（Sam Presti）在訓練營前受訪時表示，交易多特正是對華萊士表達最高敬意的展現：「我們原本有其他選擇，但這是一種承諾，告訴他『我們相信你能在這支球隊扮演重要的角色，我們對你充滿信心』。」雷霆隊透過這筆續約展現了維持冠軍陣容的決心。隨著新賽季即將開打，雷霆隊首戰將於台灣時間週三作客聖安東尼奧挑戰馬刺隊，華萊士也預計將以先發防守大鎖的身分，幫助雷霆展開全新賽季。