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中華航空2026 ITF線上旅展即日起搶先登場，以「滿載全世界的豪哩，為你一次獻上」為主題，大洋洲、歐洲、北美、東南亞及東北亞等熱門航線最低76折起，購票登錄再抽機票及豐富獎項，邀請旅客把握旅展優惠、暢遊世界。華航ITF線上旅展至11月21日，精選大洋洲航線，台北－布里斯本新台幣1萬5957元起（未稅）、台北－雪梨1萬6188元起（未稅），台北－墨爾本、台北－奧克蘭同樣1萬8000元有找（未稅）。10月25日起，華航紐澳航線全面增班，雪梨增為每週7班、布里斯本增至每週6班、墨爾本增至每週5班，提供旅客更便利的選擇。東南亞及東北亞熱門航點也祭出超值優惠，台北－宿霧新台幣3354元起（未稅）、台北－釜山5994元起（未稅）。今年ITF線上旅展以「集氣解鎖」增添購票樂趣，登錄機票張數達指定門檻，即可逐步解鎖更多獎項。累積登錄達1萬張以上，最高送出6張區域線豪華商務艙／商務艙來回機票；並集結Klook日本樂園門票、Hyatt Regency景觀房券、高鐵5折乘車券及大阪INNN接車大阪關西機場共乘接送券等加碼回饋旅客。旅展期間另享多項哩程優惠，包括「好哩券」、「好哩宿」及「華夏精選」等活動，涵蓋兌換電子票券、住宿、旅遊體驗及機上Wi-Fi等多元選擇。華航也推出AI趣味互動，旅客可透過AI濾鏡穿越時空，將個人照片與航點風景合成分享，並有機會抽中2027年華航月曆，共抽出20名幸運旅客。