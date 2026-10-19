民進黨台北市長參選人沈伯洋18日展開第二場「台北大洋流」車掃，終點站宣講時，總統府資政、超微執行長蘇姿丰父親蘇春槐現身力挺，更強調「台北市長不需要權貴」。對此，台北市長蔣萬安表示，「屬於我的標籤我要怎麼撕撕不掉，但不屬於我的標籤，別人要怎麼貼貼不上來」，會持續穩健一步一腳印，照顧所有市民朋友。
蔣萬安今出席麗湖托嬰中心啟用典禮暨開幕記者會。對於蘇春槐力挺沈伯洋，蔣萬安說，「其實我從第一次參選立委開始，我都特別強調：屬於我的標籤我要怎麼撕撕不掉，但不屬於我的標籤，別人要怎麼貼貼不上來。所以我會持續穩健一步一腳印，真正地照顧所有的市民朋友，推出紮紮實實的市政成果，來向所有的市民報告」。
另，對於前立委沈富雄在節目上說，蔣萬安可能落選。蔣萬安回應，面對每一次的選戰，尤其今年格外地艱辛，而且很激烈，他都是戒慎恐懼。接下來也會持續地把這四年很具體的施政成果來向市民報告、清楚地說明，以及接下來對臺北市未來長遠的發展很具體的擘畫藍圖，來向市民報告。
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另，對於前立委沈富雄在節目上說，蔣萬安可能落選。蔣萬安回應，面對每一次的選戰，尤其今年格外地艱辛，而且很激烈，他都是戒慎恐懼。接下來也會持續地把這四年很具體的施政成果來向市民報告、清楚地說明，以及接下來對臺北市未來長遠的發展很具體的擘畫藍圖，來向市民報告。