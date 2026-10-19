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民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（18）日傍晚啟動第二場「台北大洋流」車隊掃街行程，直搗傳統藍營票倉松山、信義區，主辦單位晚間宣布，現場支持者突破3萬人，沈伯洋官方頻道直播更一度吸引超過9.3萬人同時在線觀看，線上、線下聲勢同步升溫。對此，前民眾黨中央委員張益贍直言，大家真的都站出來了，松山信義是深藍區，若贏下這區，台北市就能大贏。車隊從沈伯洋老家五分埔公園出發，在競選總部副主委吳怡農及多位綠營民代陪同下，一路行經信義區、松山區，最終抵達民權公園，沿途掃街過程中，也有大批民眾站在路旁揮手、熱情應援；沈伯洋晚間8時左右以「洋流艦隊隊長」身分登台，現場旗海飄揚、加油聲不斷，這場造勢活動不僅展現綠營的動員規模，也讓沈伯洋的「大洋流」行動再次成為台北市長選戰焦點。張益贍指出，松山、信義區長期被視為「深藍區」，尤其民生社區更是「藍到不行」，但他傍晚5時左右前往民權公園周邊觀察時，發現不少在地居民早早出門，手持象徵洋流的飄帶，等候車隊經過加油。「大家真的不是說說而已，是真的都站出來了！」張益贍表示，五分埔不僅被視為深藍區，卻也是沈伯洋的老家本命區，並喊出：「只要松信區能贏，台北市就能大贏！」