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美股科技股回升動能不足，4大指數16日全面收黑，費城半導體指數（費半）更大跌3.83%，連續8個交易日收黑。台股今（19）日開低走低，盤中一度重挫逾940點，下探46170點，電子權值股普遍走弱，櫃買指數跌勢更重，跌幅逾3.5%，電子類股與半導體指數跌幅均超過1.5%，傳產族群也普遍承壓。截至上午11時07分，台股加權指數來到46432.54點，下跌639.62點，跌幅1.36%。權值股方面，台積電（2330）盤中最低跌至2390元，下跌30元，跌幅1.24%；聯電（2303）賣壓沉重，盤中下跌逾5%，來到126元；鴻海（2317）最低跌至238.5元，跌幅超過2%，大型電子股表現疲弱，拖累大盤走勢。記憶體族群持續面臨賣壓。中國長鑫存儲傳出預計年底推出伺服器記憶體，引發市場對記憶體產能過剩、價格戰再度上演的疑慮，相關個股承壓走低。其中，南亞科（2408）、華邦電（2344）跌幅相對沉重，盤中均下跌逾6%，最低分別來到415.5元、151元。相較電子權值股與記憶體族群走弱，玻纖布族群受惠高階材料缺貨題材，成為盤面資金避風港。富喬（1815）盤中攻上漲停154元，成交量超過18萬張，表現相對強勢；台玻（1802）盤中一度上漲逾4%，來到69.7元，不過隨後漲幅收斂，回落至平盤66.9元附近。