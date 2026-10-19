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2026年市長大選如火如荼升溫中，台北市民進黨參選人沈伯洋今（19）日登上知名作家吳淡如節目《幸福好時光》，專訪結束後她大讚沈伯洋是相當聰明的「行銷專家」，她接著透露，自己也邀請了台北市長蔣萬安接受專訪，只不過尚未得到回應。吳淡如在節目中透露，自己跟沈伯洋、蔣萬安一樣都是台大法律的畢業生，這次邀請沈伯洋上節目，除了聊選舉，也想用不同角度去認識這位台北市長參選人，她認為，沈伯洋在選戰中的行銷操作相當聰明，策略做得很漂亮，展現了不同世代選舉不同的方式。吳淡如強調，自己邀請沈伯洋不是因為特別支持沈伯洋，在民主社會中，媒體邀請各方黨派人士受訪是很正常的事，呼籲網友不要隨便出征人。至於另一位同門學弟蔣萬安，吳淡如則透露，自己也邀請了他上節目，希望能有機會聽聽市長對選戰的看法，只是她到現在都沒有收到回應，但她體諒對方是台北市現任市長，市政行程相當繁忙。