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LINE免費編輯訊息10/20結束

▲LINE「編輯訊息」傳錯文字不用再整段收回重傳，只要長按自己送出的訊息選擇「編輯」，即可直接修改內容，完成後會顯示「已編輯」標示。（圖／記者周淑萍攝）

LINE傳錯訊息怎麼辦？免費用戶只剩1招補救

LINE「刪除」不等於「收回」！按錯恐怕救不了

▲LINE「編輯訊息」功能上線後，與「收回」、「刪除」在適用情況、時間限制及可處理內容上各有不同，一張表快速看懂3大功能差異。（圖／AI生成，周淑萍監製）

LINE「編輯訊息」免費使用只剩今（19）日最後一天，明（20）日起將正式改為LINE Premium會員專屬功能，每月需支付165元才能繼續使用，未來如果傳錯訊息、打錯字，或是不小心把訊息傳給錯誤對象，免費用戶將無法直接修改原本的文字。不過，不想花錢訂閱也別擔心，還有「收回訊息」、「補發更正訊息」2招可以補救，但要特別注意收回時間限制。LINE今年8月推出「編輯訊息」功能，讓用戶發現文字打錯、日期寫錯，甚至想修改說話語氣時，不必把整則訊息收回重傳，只要長按自己已經送出的訊息，點選「編輯」，就能直接更改內容。不過，這項便利功能免費試用即將結束。根據LINE官方公告，10月20日起，LINE Labs將移除「編輯訊息」選項，正式納入LINE Premium會員專屬功能。未來只有訂閱每月165元會員方案的用戶，才能繼續修改已送出的文字訊息。LINE提醒，付費會員必須將手機或平板LINE更新至26.14.0以上版本，電腦版則需更新至26.5.0以上版本，才能繼續使用編輯功能，且不必再透過LINE Labs另外開啟。至於先前已經編輯完成的訊息，仍會保留修改後的內容，不會因為功能轉為付費而恢復原文。雖然「編輯訊息」即將變成付費功能，不想每月花165元訂閱會員，仍可利用原有的「收回訊息」功能，或另外發送訊息更正內容。如果發現打錯字、傳錯照片，甚至不小心傳錯聊天室，可以長按已送出的訊息，選擇「收回」，就能將內容從自己和對方的聊天室中移除，接著重新傳送正確訊息。依目前官方規定，一般免費用戶必須在訊息送出後1小時內完成收回，超過時間就無法使用一般收回功能。要特別提醒，LINE「刪除」與「收回」完全不同，根據官方支援中心說明，「收回」可以將訊息從雙方聊天室移除，但「刪除」只會讓訊息從自己的聊天室畫面消失，對方依然看得到原本內容。而且，一旦誤按「刪除」，該則訊息就無法復原，也不能再對同一則訊息執行收回操作。因此，如果是傳錯對象或不希望對方看到內容，千萬不要把「刪除」當成「收回」。