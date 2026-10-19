我是廣告 請繼續往下閱讀

投資126億元 增聘300位本國員工

投資台灣事務所16日通過神雲科技申請「歡迎台商回台投資行動方案」擴大投資布局，規劃於桃園市楊梅區興建新廠，並於既有竹南廠、林口廠擴增產線，總投資金額約126.2億元，將增聘300位本國員工。神雲科技為神達控股子公司，以 MiTAC Computing 品牌服務全球市場，提供資料中心與企業級伺服器解決方案。近年從伺服器平台進一步走向機櫃與 AI 叢集整合，並布局OCP 開放運算架構、積極研發氣冷到液冷的散熱方案，打造涵蓋運算、儲存、網路與散熱的 AI 基礎架構，協助客戶提升整體效能，創造更高的產品價值。神雲科技為深化在台高階製造優勢，第二度申請「歡迎台商回台投資行動方案」，本次投資將全面導入智慧物聯網（AIoT）、智能倉儲與物流、伺服器自動組裝及AI電腦視覺設備，大幅升級產線彈性與製造精度；同步建置的企業級AI算力中心，將支援巨量資料分析、智慧排程與數位孿生驗證，加速營運智慧化決策。神雲科技規劃於桃園市楊梅區興建新廠，並於既有竹南廠、林口廠擴增產線，總投資金額約126.2億元，將新增300位本國員工。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,830家企業約2兆8,435億元投資，預估創造17萬481個本國就業機會，其中台商方案共有368家企業投資約1兆5,484億元，帶來 9萬7,136個就業機會；後續尚有14家廠商排隊待審。