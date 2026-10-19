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▲中國女房仲張婉瑩成為間諜，在美國跟監偷拍賴清德兒子，遭FBI逮捕。（圖／翻攝自X）

▲涉嫌替中國政府在美國監控總統賴清德兒子及家人的34歲華裔房地產經紀人張婉瑩（Wanying "Heather" Zhang，音譯），遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕後，5日首度在洛杉磯聯邦法院出庭。（圖／翻攝自IG@heatherzhangwy）

涉嫌受中國政府指使、在美國跟監總統賴清德兒子賴廷與一家的34歲美籍華裔房仲張婉瑩（Wanying “Heather” Zhang），遭美國聯邦檢方正式起訴。案情不只牽扯中國情報機構，還陸續爆出婚外情、千萬美元豪宅身家，甚至與柬埔寨詐騙集團有所關聯，宛如一部諜報電影。根據美國國家廣播公司（NBC）18日報導，聯邦檢方已於9日向加州中區聯邦地方法院提出起訴書，以共謀及未登記擔任中國外國代理人等罪名起訴張婉瑩，內容與先前公布的刑事訴狀大致相同。若罪名成立，她最高恐面臨15年徒刑。張婉瑩10月4日在洛杉磯國際機場準備搭機前往上海時，被聯邦調查局（FBI）當場逮捕。聯邦治安法官金史蒂夫（Steve Kim）認定她有逃亡風險，裁定羈押候審。她14日二度聲請保釋仍遭駁回，預計23日出庭接受正式起訴後的傳訊程序。根據起訴文件，張婉瑩涉嫌在2025年6月至9月間，接受一名中國政府官員的指示，前往華盛頓州西雅圖地區監視賴廷與及其住家，拍攝住宅外觀、錄製影片並蒐集車牌資訊，再將資料傳回中方。CBS新聞披露，張婉瑩與一名被檢方稱為「一號人士」的男子，2025年9月1日從拉斯維加斯飛往西雅圖，租了一輛黑色日產休旅車，直接開到賴廷與住處。監視器拍下她對著賴廷與、妻子及孩子錄影，她還用微信向中方回報「看到他了」、「我正在錄影」。FBI分析，若中國想在未來可能發生的衝突中，取得向台灣總統施壓的籌碼，掌握台灣高層官員近親的住處、車輛等資訊，可能具有情報價值。檢方指出，下指令的中國政府官員，是張婉瑩就讀北京國際關係學院時的同學，而FBI調查人員表示，這所學校與中國情報機構關係密切。起訴書也揭露，張婉瑩2025年8月曾回中國與這名官員見面，返美後還主動告知對方，自己可能隔週就會前往監視對象的所在地。此外，檢方在庭上透露，張婉瑩有一名哥哥曾在中國政府任職，父母及兄弟姊妹目前也都住在中國。張婉瑩的辯護律師哈博（Craig Harbaugh）7日在法庭上強力反駁。他強調，張婉瑩和丈夫丁艾德（Edric Ding，譯音）及2名年幼的女兒住在加州爾灣，長期從事房地產仲介工作。哈博直言，檢方的論點是張婉瑩過去10年一直是潛伏特工，一邊當房仲、一邊養家，卻會選擇拋下工作、家人和住所前往中國，但這種說法沒有證據支持。案情還爆出意外插曲。據《華盛頓時報》報導，FBI 13日向法院提交文件指出，張婉瑩與同夥苗發泰（Fatai Miao，譯音）有婚外情，兩人保持「親密關係」。CBS新聞調查發現，54歲的苗發泰就是陪同張婉瑩前往西雅圖的「一號人士」，他是加州爾灣一家建設公司的負責人。檢方指出，就在FBI上門搜索他住處的幾天前，苗發泰在9月搭乘單程班機飛回中國。不過，苗發泰目前並未被控任何罪名。張婉瑩的財力也引發外界關注。她與丈夫名下共有7處房產，總價值約1,100萬美元（約新台幣3.5億元），檢方質疑她向法院申報財產時有所隱瞞。更驚人的是，CBS新聞調查發現，張婉瑩與苗發泰都和一個柬埔寨犯罪組織有所關聯，該組織被控利用強迫勞動，對美國民眾進行規模高達數十億美元的詐騙。另外，苗發泰公司登記地址所在的一棟爾灣豪宅，在2023年一份刑事訴狀中，被檢方指為一個與墨西哥錫納羅亞販毒集團合作的中國洗錢組織的「藏匿屋」，但苗發泰並未在該案中被點名或起訴。對於這起事件，總統府發言人郭雅慧日前表示，這是典型的跨國鎮壓，對這種無視人權與各國主權、意圖打壓甚至傷害主張自由民主人士或其家人的野蠻行徑，表達最嚴厲譴責，並強調文明世界不應容忍這種行為。