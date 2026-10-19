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台股已崩跌逾7%！金管會主委彭金隆提醒 謹慎投資注意風險

金管會是否祭股市穩定措施？彭金隆：尊重市場機制

台股叩關5萬點失敗，10月6日盤中觸及最高點49968.92點，隨後失速下墜，並跌破47000點，今（19）日早盤亦大跌逾千點，一度下探46170點，累計台股已崩跌7.6%，立法院財政委員會立委擔憂台股是否會進入熊市？金管會主委彭金隆表示，他不會對股市做預期。至於金管會是否祭出股市穩定措施？他表示，「我們有一套各式狀況因應機制，隨時都在，但我們是遊戲規則制定者，不是操盤手，尊重市場機制」。國民黨立委林德福今日在財委會質詢提到，電影《大賣空》（The Big Short）原型人物、知名空頭投資人麥可·貝瑞（Michael Burry）近期再度發出美股空方警訊，美股未來9個月內可能會出現重大「頂部」，並警告這波漲勢的尾聲可能會伴隨劇烈震盪。日前金管會主委彭金隆提醒銀行，未來經濟仍充滿不確定性，要銀行「晴天積糧」，以因應將來市場劇烈震盪，股市投資人是否也「晴天積糧」？彭金隆表示，他一直有提醒要「謹慎投資，注意風險」。國民黨立委賴士葆也指出，最近台股跌很慘，波動很大，很多人擔心台股會不會進入熊市？彭金隆則表示，金管會不會對股市做任何預期，現在台股還在交易，也不方便對市場走向做評論。不過，賴士葆進一步追問，現在台股本益比是26倍，美股只有20倍，日、韓股市更低，台股現在仍然JUICY？彭金隆回應，各國股市本益比有高有低，結構也不同。面對台股劇烈震盪，立委也詢問金管會是否有穩定股市措施？彭金隆回應，對股市監理全世界都一樣，也要尊重市場機制，對於何時政府才會介入？他說，當市場失去功能、市場失靈，市場出現不理性才會有處置措施。對於現在台股看起來有沒有不安定？彭金隆表示，「現在還在交易要謹慎」。至於是否會採取穩定措施？他說，「尊重市場機制，但也提及「我們有漲跌幅限制，每個國家有不同熔斷機制」。