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▲台南市政府推動東區新都心公辦都市更新招商範圍約2.25公頃，坐落於生產路南、北兩側，西側緊鄰台南市區鐵路地下化綠廊帶及南台南站，並鄰近未來捷運場站，具備台南副都心門戶的發展條件。（圖／翻攝畫面）

▲台南市府表示，鐵路地下化第一階段通車後，將持續配合中央推動地面設施拆除、綠園道建設及周邊道路系統整合，改善鐵道兩側交通連結，逐步縫合長期受鐵路阻隔的都市空間，讓市民享有更安全、便利的交通環境。（圖／翻攝畫面）

新台南車站鐵路地下化已於10月17日正式通車，鐵道釋出的地面將規劃30米寬「南鐵綠園道」，沿線共計17處平交道、天橋與地下道也將採分階段方式辦理逐步消除，市區東西兩側重新縫合，徹底消弭長年噪音與塞車陰霾，為沿線帶來嶄新的休閒景觀溢價，更讓「南台南副都心」房市備受矚目。台南市交通局表示，18日起率先辦理開元路平面道路打通工程，東豐路平交道預計11月17日後接續施工。此外，東區約2.25公頃的公辦都更案持續招商，該案西側緊鄰綠廊帶與未來的南台南地下車站，台南市政府指出，2031年鐵路地下化全線完工後，2032年捷運藍線第一期通車，「南台南副都心」正式邁入捷運時代。副都心生活機能也同步升級。好市多(Costco)台南第二家分店落腳東區生產路，預計2028年開幕，並設置南台灣第一家Costco加油站。統一集團旗下萬家福則在生產路與崇德路口開發約4000坪新商場，預計2028年登場，短短數百公尺內成形的雙核心商圈聚落，讓日常消費與家庭休閒近在咫尺。在休閒量能方面，規劃容納萬人的「台南小巨蛋」持續招商中，期許在未來能替區域注入長期人流與國際級城市亮點。加上捷運藍線最快將於2026年底實質動工，第一期主線預計2031年完工、2032年通車，後續延伸路網則預計於2035年完工通車，副都心正構築起完整的「軌道＋商業＋休閒」生活矩陣。重大公共建設與商圈進駐，直接牽動房價，「南台南副都心」縱軸的崇聖路一段與巴克禮生活圈，已然形成分明的價格階梯。根據2026年第3季市場調查，巴克禮公園周邊的指標案行情，「研森」每坪約42-47萬元，「松丹達麗」每坪約43-46萬元，「巴克禮Park」每坪約43-49萬元，購屋總價帶顯著拉高。甚至仁和商圈「宏福悅」的預售價格達到每坪約45-48萬元，平實重劃區的「國城寶實」每坪約54-59萬元。以總價結構試算，緊鄰副都心交界、鄰近學區綠地的崇聖路一段、保仁路及二空路一帶新成屋建案，目前的實價登錄價格約每坪31-33萬元，展現強勁的剛性接盤力。在這個區域置產，每坪即可產生約10-15萬元的價差。從鐵路地下化消除交通痛點、綠園道休閒釋放，到好市多、萬家福與未來小巨蛋全面到位，「南台南副都心」已擺脫單純的「遠期題材」，步入「實質房價」階段。